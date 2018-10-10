10.10.2018, 16:10

Страны Балтии попросят у ЕС 400 млн евро на "отключение" от России

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rus.DELFI.lv
EST 37
Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Eleringi Kiisa reservelektrijaamFoto: Hendrik Osula

Операторы передающих электросетей трех стран Балтии в среду подадут заявку Еврокомиссии на получение финансирования для первого этапа синхронизации своих электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы общей стоимостью 1,5 млрд евро.

Общая сумма заявки на первый этап составляет 432,5 млн евро, а Евросоюз, как ожидается, профинансирует 75% стоимости первого этапа.

Заявка литовской компании Litgrid, эстонской Elering и латвийской Augstsprieguma tīkls (AST) должна быть подана до 11 октября. Средства должны быть предоставлены в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF).

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сообщил, что в рамках первого этапа финансирование необходимо для укрепления внутренних сетей, на втором — для прокладки морского кабеля, позже будут реализованы другие технические решения.

По его словам, весь проект синхронизации обойдется примерно в полтора миллиарда евро. Министр не исключил, что часть потребности в финансировании может остаться и на последующую финансовую перспективу — 2020-2027 годы.

6 сентября регуляторы Литвы, Латвии и Эстонии договорились, что общая стоимость инвестиций первого этапа, реализуемых в странах Балтии, составит 432,55 млн евро, из них 167,045 млн евро придется на Литву, около 77 млн евро — на Латвию и около 187 млн евро — на Эстонию. Инвестиции покроют Litgrid, AST и Elering, которые получат финансовую помощь ЕС.

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, оборудованные в трех странах Балтии.

В конце июня страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о проекте синхронизации, завершить которую намечается в 2025 году.

Страны Балтии до сих пор работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

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