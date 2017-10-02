Страховые компании ERGO и D.A.S. объединились

ERGO Group AG присоединило к своему дочернему предприятию ERGO Insurance SE своё другое действующее в Эстонии дочернее предприятие D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS. Все договоры клиентов с D.A.S. будут переведены на тех же условиях, и они продолжат действовать, сообщается в пресс-релизе.

18 сентября этого года Финансовая инспекция Эстонии одобрила слияние. Записью об объединении 28 сентября из коммерческого регистра была удалена запись о D.A.S Õigusabikulude Kindlustuse AS, объединённое предприятие стало называться ERGO Insurance SE.

По словам члена правления ERGO Insurance SE и руководителя ERGO Eesti Тармо Колля, все договоры с клиентами продолжат действовать на тех же условиях.

”При окончании периода страхования, существующий договор страхования расходов на юридическую помощь можно будет продлить, заключив его уже с ERGO Insurance SE”, — сказал Колль.

Все номера расчётных счетов пока останутся прежними, но при первой возможности нужно изменить в интернет-банке имя получателя на ERGO Insurance SE. Э-счета с прямым платежным поручением будут действовать на прежних условиях и там менять ничего не надо.

”В результате слияния, портфель страховых услуг ERGO пополнился ещё одним важным видом страхования, что дает нам возможность предложить клиентам самый широкий спектр услуг страхования в Эстонии. В дополнении к уже привычным услугам страхования у наших клиентов теперь есть доступ к качественной юридической помощи. Нашей целью является предложить клиентам, помимо традиционных услуг страхования, дополнительные услуги, которые помогут справиться с неожиданными ситуациями в самых разных сферах жизни”, — добавил Колль.