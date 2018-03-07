Страховщик: неопытные водители слишком быстро признают вину в дорожно-транспортных происшествиях

Будь то смена полосы движения на городской улице, завершившаяся вмятой в кузове, или неудавшийся маневр на парковке — это ситуации, когда водители со стажем зачастую пытаются повлиять на участников ДТП, имеющих недостаточные знания правил дорожного движения, чтобы последние признали свою вину.

По словам руководителя отдела Seesam по рассмотрению ущербов Ли Йыхвик, манипуляции поддаются наравне как водители с малым опытом вождения, так и женщины. ”Человек, оправляющийся от испуга, может сначала быть уверенным в своей невиновности, но, тем не менее, поддается влиянию версии самоуверенного водителя с более продолжительным водительским стажем, и нередки случаи, когда вина признается без долгого раздумывания”, — рассказала Йыхвик. По словам представителя Seesam именно мужчины норовят самоуверенно спорить и зачастую даже тогда, когда они сами являются виновниками аварии.

Страховщик рекомендует в таких ситуациях сохранять спокойствие, осмотреть автомобили и место происшествия в целом и подумать, соответствует ли действительности то, в чем обвиняют. И это следует сделать несмотря на личный стаж вождения. Зачастую достаточно взгляда на расположение автомобилей или дорожный знак, и становится ясно, кто виновен.

”В случае малейшего сомнения не следует позволять другому водителю оказывать на себя влияние, напротив нужно использовать возможности телефона и сделать снимки с места события. Безусловно, на фото должна быть видна вся ситуация, не только повреждения, причиненные автомобилям. Чем информативнее картинка, тем достовернее можно определить виновника”, — наставляет представитель Seesam.

Если виновник ДТП не признает свою вину или неясно, кто виновен в аварии, то непременно следует позвонить в полицию. Также следует действовать в ситуации, когда поведение виновника аварии неадекватное, например, вследствие алкогольного опьянения, или повреждено государственное имущество: столб, ограждения, светофор или дорожный знак.

”Часто можно слышать о таких ситуациях, когда участники ДТП в ходе рассмотрения обстоятельств аварии сразу достигают устного соглашения, после чего одна из сторон позволяет другой переместить автомобиль.

Доверяя друг другу, они едут на оговоренную парковку или заправочную станцию, но после этого в вопросах вины водители больше не находят общего языка. В худшем случае виновник также покидает место происшествия. Если пострадавший не смог сохранить контактные данные виновника или зафиксировать регистрационный номер, он может ”остаться с длинным носом””, — сказала Йыхвик.

По словам опытного страховщика, транспортное средство или предметы, связанные с происшествием, можно перемещать до приезда полиции только в случае, если они препятствуют движению и стороны предварительно достигли единогласия относительно вины.

”Если в ДТП нет пострадавших и стороны пришли к соглашению относительно вины, то до перемещения автомобилей с места аварии следует немедленно заполнить также страховые бумаги.

В спорных случаях во многом могут помочь также случайные очевидцы, которые были свидетелями всего хода аварии.

По словам страховщика, следует записать имена, телефоны и адреса этих людей, чтобы при необходимости связаться с ними позже для выяснения обстоятельств.