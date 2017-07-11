Страховой случай: падение с велосипеда в Тайланде закончилось счетом за лечение в 65 000 евро

В этом году клиентам If Kindlustus в путешествиях нужна была медицинская помощь чаще всего в Австралии, где за полгода о заболеваниях и травмах сообщили 96 раз, значится в пресс-релизе.

За Австралией следует Тайланд (32 случая), Турция (27 случаев), Испания (26 случаев) и Египет (24 случая). Но самый большой ущерб по страхованию путешествия за первое полугодие произошел в Тайланде, где неудачное падение с велосипеда закончилось счётом за лечение величиной в 64 485 евро.

По словам руководителя продуктов страхования личности If Kindlustus Кайрит Лииг, вне зависимость от страны назначения, всегда стоит сделать себе страхование путешествия, т.к. несчастный случай или приступ болезни может настигнуть неожиданно, вне зависимости от страны.

„Часто ошибочно считается, что страхование путешествия нужно только при отдаленных пунктах назначения. Но, к сожалению, статистика показывает, что для того, чтобы попасть в несчастный случай, не надо путешествовать на другой конец земного шара- в этом году в If зарегистрировано только в Финляндии 20 случаев медицинской помощи, самый дорогой из которых был 5 300 евро”, — сказала Лииг.

По словам Лииг, счета за лечение за границей могут достигаю десятки тысяч евро и цены варьируются в зависимости от страны. Например, однодневная операция на слепой кишке в США может достигать 10 000 евро и разрыв мениска в Австралии может стоить несколько тысяч евро. Особенно большими становятся расходы, если из-за своего состояния или места происшествия пострадавший нуждается в особом транспорте самолетом или вертолетом. Неизбежные, связанные с медицинской помощью, расходы на транспорт возмещаются страхованием путешествия If.

Самые большие выплаты по страхованию путешествия If в этом году: