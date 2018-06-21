Страховое общество: чаще всего травмы случаются дома

Как показывает статистика страхового общества ERGO, в мае и июне произошел скачок численности несчастных случаев с людьми. В летний период чаще всего встречаются случаи падения с лестниц, а также травмы, полученные в ходе уборочных, ремонтных и садовых работ, сказано в пресс-релизе.

”Летнее тепло наступило в этом году необычно рано, и в связи с этим, по сравнению с первыми месяцами года, количество несчастных случаев, произошедших с людьми, также выросло на треть. Преимущественно происходят бытовые несчастные случаи, достаточно много несчастных случаев, связанных со спортом, и в меньшей степени происходят несчастные случаи на работе”, — сказала руководитель отдела ERGO по личным ущербам Юлия Пакин.

Чаще всего встречаются повреждения пальцев рук и ног, также больше обычного происходят повреждения костей рук, ребер, ключиц и суставов. Летом происходят также случаи, когда люди получают ожоги, разводя гриль.

”Спортивные травмы чаще всего происходят по причине падения с велосипедов, самокатов, роликов, а также во время игр и с мячом. Летом много случаев травмирования ног происходит тогда, когда люди спотыкаются на походных тропах и падают около бассейна на скользких поверхностях”, — добавила Пакин.