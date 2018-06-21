21.06.2018, 13:37

Страховое общество: чаще всего травмы случаются дома


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Страховое общество: чаще всего травмы случаются дома
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Как показывает статистика страхового общества ERGO, в мае и июне произошел скачок численности несчастных случаев с людьми. В летний период чаще всего встречаются случаи падения с лестниц, а также травмы, полученные в ходе уборочных, ремонтных и садовых работ, сказано в пресс-релизе.

”Летнее тепло наступило в этом году необычно рано, и в связи с этим, по сравнению с первыми месяцами года, количество несчастных случаев, произошедших с людьми, также выросло на треть. Преимущественно происходят бытовые несчастные случаи, достаточно много несчастных случаев, связанных со спортом, и в меньшей степени происходят несчастные случаи на работе”, — сказала руководитель отдела ERGO по личным ущербам Юлия Пакин.

Чаще всего встречаются повреждения пальцев рук и ног, также больше обычного происходят повреждения костей рук, ребер, ключиц и суставов. Летом происходят также случаи, когда люди получают ожоги, разводя гриль.

”Спортивные травмы чаще всего происходят по причине падения с велосипедов, самокатов, роликов, а также во время игр и с мячом. Летом много случаев травмирования ног происходит тогда, когда люди спотыкаются на походных тропах и падают около бассейна на скользких поверхностях”, — добавила Пакин.

Страховой эксперт обращает особое внимание, что газонокосилки и другую технику, перед тем как до них дотрагиваться, нужно обязательно выключать и родители должны напомнить детям важность ношения защитного снаряжения и правила безопасного движения. ”Часто чистят работающую газонокосилку или кухонный комбайн и в результате получают серьезные травмы пальцев и рук. Также при каждой поездке на велосипеде нет необходимости громко слушать музыку в наушниках, а при каждой прогулке не обязательно постоянно быть в телефоне”, — привела Пакин примеры ситуаций, которые зачастую заканчиваются неприятными последствиями.

Если в среднем страховые выплаты по таким несчастным случаям находятся в пределах пары сотен евро, то нередки также случаи, когда ущерб достигает нескольких тысяч евро. Из произошедшего за последний месяц, например, можно вспомнить ситуацию, когда молодой мужчина ремонтировал крышу, поскользнулся на лестнице и застрял коленом между перекладинами лестницы. В результате этого ему был поставлен диагноз разрыв коленного мениска, и выплаты составили более 2000 евро.

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