16.10.2018, 18:40

Страховая объясняет: дорожное страхование не действует на пароме, а где же еще?

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Tallink Shuttle päikeseloojangul
Tallink Shuttle päikeseloojangulFoto: Hendrik Osula

Дорожное страхование является обязательным, т. е. все зарегистрированные транспортные средства должны быть застрахованы. Данный вид страхования действует во время передвижения, но все-таки законом предусмотрены отдельно конкретные случаи, когда оно не действителен. Здесь мы расскажем о ситуациях, в которых дорожное страхование не действует, и у страхового общества есть право требовать возмещение ущерба, причиненного во время происшествия, пишет Gjensidige.

В среднем в Эстонии ежедневно регистрируется 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых страховое общество берет на себя возмещение пострадавшей стороне причиненного ущерба.

Старший менеджер по страхованию транспортных средств Gjensidige Марко Привой говорит, что большинство несчастных случаев на дорогах происходит из-за халатности, занятия посторонними делами, когда участники движения не считаются друг с другом, а также из-за нарушений скоростного режима.

”Частота причинения ущербов повышается в осенне-зимний период, когда погодные условия становятся хуже, а дороги скользкими, водители пытаются ездить в летнем ритме, при этом еще за рулем успевают отвечать на сообщения в Facebook. Одним из ключевых слов в данном контексте является и ”дистанция”, а также своевременная подача светового сигнала поворотника, с помощью которого соучастники движения могут понять Ваши намерения. К сожалению, очень часто приходится замечать, что водители несвоевременно включают поворотники, а некоторые не пользуются ими вообще. Подача светового сигнала очень важна для соучастников движения, поскольку только так они могут понять, что транспортное средство собирается совершить маневр”, — пояснил Привой.

Привой добавил, что по Закону о дорожном страховании ущерб всегда возмещается пострадавшему, но в определенных случаях у страхового общества или Фонда дорожного страхования есть право потребовать возврат возмещенной пострадавшему суммы ущерба. ”Чаще всего право обратного требования возникает, когда участник покинул место происшествия, был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также не имел действующей страховки, позволяющей передвигаться на транспортном средстве. Также очень важно для работодателей помнить, что, если водитель транспортного средства из-за плотного графика нарушает требования времени работы и отдыха, и поэтому становится виновников нанесения ущерба, то на определенных условиях можно представить обратное требование против работодателя” — сказал Привой.

В статьях 52-59 Закона о дорожном страховании более точно описано, в каких случаях и в отношении кого можно представлять обратное требование.

Согласно закону дорожное страхование не действует:

  1. для транспортного средства, в том числе воздушного и водного, за исключением подъема и приземления. Например, за ущерб, причиненных автомобилю во время транспортировки на трейлере, пароме и судне, отвечает конкретный перевозчик.
  2. в месте, которое закрыто или отгорожено для соревнования, тренировки или иного похожего мероприятия.
  3. на территории взлетного поля, если оно закрыто для общественного движения.
  4. на дороге или иной зоне, используемой для передвижения транспортного средства, если она закрыта для общественного движения.
  5. если транспортное средство, с помощью которого был причинен ущерб, используется для лесных, сельскохозяйственных или строительных работ, а также в иных похожих целях, а ущерб был причинен непосредственно во время выполнения работы.

Страховое общество Gjensidige в текущем году выплатило ущербы в 4300 случаях на общую сумму 3 млн евро. Всего за 9 месяцев нынешнего года в Эстонии было зарегистрировано 26 233 дорожно-транспортных происшествий с причинением ущерба.

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