Страховая объясняет: дорожное страхование не действует на пароме, а где же еще?

В среднем в Эстонии ежедневно регистрируется 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых страховое общество берет на себя возмещение пострадавшей стороне причиненного ущерба.

Старший менеджер по страхованию транспортных средств Gjensidige Марко Привой говорит, что большинство несчастных случаев на дорогах происходит из-за халатности, занятия посторонними делами, когда участники движения не считаются друг с другом, а также из-за нарушений скоростного режима.

”Частота причинения ущербов повышается в осенне-зимний период, когда погодные условия становятся хуже, а дороги скользкими, водители пытаются ездить в летнем ритме, при этом еще за рулем успевают отвечать на сообщения в Facebook. Одним из ключевых слов в данном контексте является и ”дистанция”, а также своевременная подача светового сигнала поворотника, с помощью которого соучастники движения могут понять Ваши намерения. К сожалению, очень часто приходится замечать, что водители несвоевременно включают поворотники, а некоторые не пользуются ими вообще. Подача светового сигнала очень важна для соучастников движения, поскольку только так они могут понять, что транспортное средство собирается совершить маневр”, — пояснил Привой.