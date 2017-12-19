Страховая компания: возгорание комбайна обошлось более чем в 356 000 евро

В ноябре компания Salva Kindlustus выплатила клиентам больше, чем обычно возмещений ущерба, вызванного возгораниями и дорожно-транспортными происшествиями. Крупнейшей разовой выплатой стало превысившее 356 000 евро возмещение за сгоревший в волости Ания комбайн, значится в пресс-релизе.



Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт отметил, что практически новые комбайны часто не сгорают и речь идет об исключительном случае даже с учетом 25-летнего опыта Salva Kindlustus — компания впервые выплатила столь большую сумму за одно транспортное средство. В ноябре, впрочем, имел место еще ряд крупных страховых случаев с транспортными средствами. Например, ущерб от съезда грузовика с дороги достиг 60 000 евро. Всего в ноябре компания Salva выплатила более 446 000 евро по договорам дорожного страхования и более 280 000 евро по договорам страхования каско.

К сожалению, первые холода приводят к большему чем обычно числу пожаров, сумма возмещения в случае которых, как правило, достаточно велика — в результате повреждений от огня, дыма и воды. В случае страхования жилища расходы на ремонт выше средних вызывают различные аварии водопровода. Всего в ноябре Salva возместила частным лицам имущественного ущерба на сумму более 128 000 евро, а юридическим лицам — на сумму 526 000 евро, что почти вдвое больше, чем за этот же период прошлого года.

В ноябре люди больше путешествовали и поэтому увеличились выплаты по страхованию путешествий — они достигли 86 000 евро. В сравнении с ноябрем прошлого года эта сумма выросла почти на 50%. Наиболее крупная разовая выплата достигла 7000 евро и была связана со случившейся в поездке серьезной проблемой со здоровьем.

Всего в ноябре Salva выплатила клиентам возмещений на сумму около 1,5 миллионов евро и получила примерно 1,7 миллиона евро в виде страховых взносов. Всего в этом году компания Salva выплатила возмещений на сумму более 10,7 миллиона евро.