Страховая компания: в период председательства Эстонии в ЕС в аэропорт надо отправляться раньше

В связи с начинающимся 1 июля председательством Эстонии в Европейском союзе здесь будет очень много зарубежных гостей. В связи с чем отправляться в Таллиннский аэропорт необходимо будет заблаговременно, поскольку все действия будут отнимать больше времени, чем обычно. Вдобавок к контролю безопасности, больше времени будет занимать и поездка в аэропорт, сказано в пресс-релизе Swedbank.

Несмотря на то, что от центра города до аэропорта всего 4 километра, что туда регулярно ходит городской транспорт, имеется хороший доступ для такси, во время председательства Эстонии в ЕС необходимо запастись дополнительным временем. ”Очень многие пассажиры в связи с удобным расположением аэропорта и хорошо организованной проверкой безопасности привыкли приезжать в аэропорт примерно за час до вылета. Если check-in выполнен через интернет, люди чувствуют себя очень уверенно, приезжая в аэропорт даже непосредственно перед началом посадки. Но теперь нужно будет поменять свои обычные привычки во избежание опоздания на самолет. Ведь это может испортить отпуск или сорвать важную деловую поездку”, — говорит руководитель сферы страхования имущества Swedbank Каспар Каур.

„В связи с перемещением зарубежных гостей по направлению из аэропорта в центр города могут возникать задержки в движении, кроме того, будут усилены меры безопасности, и время прохождения контроля может увеличиться. Эти обстоятельства необходимо будет учитывать”, — добавил Каур.

Важно, отправляясь в поездку, выбрать страхование путешествий с хорошей защитой на случай разного рода неожиданностей. Однако надо иметь в виду, что дополнительные расходы, возникшие из-за ошибок планирования времени, страхование путешествий не компенсирует.

„Стоит всегда прислушиваться к рекомендациям аэропорта относительно того, за сколько времени до вылета надо быть на месте. В большинстве случаев в условиях страхования путешествий указано, что затраты, связанные с неправильным планированием поездки, не компенсируются. Это означает, что если пассажир не попал на самолет из-за того, что запас времени после его прибытия в аэропорт оказался недостаточным, то страховая компания не сможет ему помочь в приобретении новых билетов”, — подчеркнул Каур.

Таллиннский аэропорт на своем сайте рекомендует приезжать на место за два часа до вылета.