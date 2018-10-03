03.10.2018, 13:44

Страховая компания советует: как подготовить дачу к зимнему сезону

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Aasta puitehitis 2015 žürii poolt ära märgitud suvila Lääne-Virumaal
Foto: Martin Siplane, Martin Pärna

С приходом ветреной, дождливой и холодной погоды владельцам дач следует тщательно продумать, как эффективнее всего защитить свой летний дом от непредвиденного ущерба.

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт пояснил, что осенью и зимой часто возникают ситуации, которые можно с легкостью предотвратить. ”Первая задача — минимизация рисков утечек воды. Затем следует собрать оставленное на улице имущество, которое просто забыли там или понадеялись, что еще успеют вовремя убрать, — отметил Кивирюйт. — Осенние штормы каждый год приходят так же неожиданно, как первый снег и лед для автомобилистов. Просто брошенные вещи могу разлететься и разбить, например, теплицу, окна или даже соседскую машину”.

”В целом, в отношении страхования дач действуют обычные правила страхования жилья, но следует помнить, что риски тут больше, поскольку зимой люди проводят на даче недостаточно времени, — пояснил руководитель отдела страхования имущества Salva. — Например, при аварии водопровода бывали случаи, когда утечку обнаруживали лишь месяцы спустя и ущерб уже был невообразимо большим. Даже, если из поврежденной трубы вытекает по капельке, за несколько месяцев воды может набраться очень много и ущерб будет значительным”.

”Если здание или его часть зимой не используют и не отапливают, следует опустошить все системы, где находятся способные замерзнуть жидкости. При наличии отопления, его интенсивность необходимо отрегулировать таким образом, чтобы избежать ущерба даже в неожиданно холодную погоду”, — сказал Кивирюйт и добавил, что по возможности стоит также отключить электричество, поскольку это уменьшает вероятность пожара.

Обязательно следует подумать о кражах и вандализме, от которых также можно застраховаться, но безопасность можно увеличить и самостоятельно, установив сигнализацию, охрану или качественные замки. ”Не следует упрощать работу ворам — закрывайте двери и завешивайте окна, чтобы находящиеся в доме вещи не бросались в глаза. Более дорогую технику вообще можно вывезти с дачи на зиму”, — порекомендовал Кивирюйт.

Неповрежденный и запирающийся забор поможет избежать визита диких зверей. Кроме того, всегда стоит поддерживать хорошие отношения с соседями, которые при необходимости могли бы присматривать за вашим имуществом и сообщить о текущей крыше или разбитом окне, пока ущерб не стал совсем большим.

Кивирюйт отметил, что на основании имеющейся статистики можно утверждать, что наибольший ущерб дачам причиняют аварии водопровода, а за ними следуют кражи и вандализм. ”Это — причины наибольших сумм ущерба. Разлетевшиеся от ветра вещи настолько значительного ущерба не причиняют, причем таких случаев большего всего возникает именно осенью”, — пояснил Кивирюйт.

Что нужно помнить, готовя дачу к зиме:

  • Уберите с улицы или закрепите летнюю мебель и прочие вещи, которые может унести ветром
  • Слейте из трубопроводов способные замерзнуть жидкости
  • При наличии отопления, установите его на уровень, достаточный для сильных морозов
  • Заприте и закройте все двери и окна
  • Завесьте окна, чтобы скрыть находящееся в доме имущество
  • На зиму вывезите наиболее ценное имущество с дачи
  • Договоритесь с соседями, чтобы они сообщали вам при возникновении проблем
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