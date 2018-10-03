Страховая компания советует: как подготовить дачу к зимнему сезону

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт пояснил, что осенью и зимой часто возникают ситуации, которые можно с легкостью предотвратить. ”Первая задача — минимизация рисков утечек воды. Затем следует собрать оставленное на улице имущество, которое просто забыли там или понадеялись, что еще успеют вовремя убрать, — отметил Кивирюйт. — Осенние штормы каждый год приходят так же неожиданно, как первый снег и лед для автомобилистов. Просто брошенные вещи могу разлететься и разбить, например, теплицу, окна или даже соседскую машину”.

”В целом, в отношении страхования дач действуют обычные правила страхования жилья, но следует помнить, что риски тут больше, поскольку зимой люди проводят на даче недостаточно времени, — пояснил руководитель отдела страхования имущества Salva. — Например, при аварии водопровода бывали случаи, когда утечку обнаруживали лишь месяцы спустя и ущерб уже был невообразимо большим. Даже, если из поврежденной трубы вытекает по капельке, за несколько месяцев воды может набраться очень много и ущерб будет значительным”.

”Если здание или его часть зимой не используют и не отапливают, следует опустошить все системы, где находятся способные замерзнуть жидкости. При наличии отопления, его интенсивность необходимо отрегулировать таким образом, чтобы избежать ущерба даже в неожиданно холодную погоду”, — сказал Кивирюйт и добавил, что по возможности стоит также отключить электричество, поскольку это уменьшает вероятность пожара.