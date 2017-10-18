Страховая компания: самое время проверить исправность газового оборудования

Страховая группа ERGO напоминает, что для того чтобы избежать несчастных случаев с газовым оборудованием, необходимо регулярно приглашать специалистов для его проверки и обслуживания. Начиная с 2018 года становится обязательным наличие датчика угарного газа в тех жилых помещениях, где установлено соединенное с трубой газовое оборудование, значится в пресс-релизе.

Наиболее распространенное домашнее газовое оборудование — это газовый бойлер, газовая плита и газовый котёл. Домов с газовым оборудованием в Эстонии несколько десятков тысяч. ”Взрывы, вызванные утечкой газа, очень опасны, и их последствия никогда не ограничиваются конкретной квартирой. Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, он не имеет цвета и запаха”, сказал руководитель группы по ущербу имущества ERGO Эрко Макиенко.

Датчик угарного газа не является обязательным, если образование и попадание угарного газа в помещение исключены техническими средствами или строительными особенностями. Для уверенности Макиенко советует даже в этом случае установить в свой дом датчик. ”Датчик определяет наличие газа в воздухе и передает сигнал тревоги — это меньшее, что мы можем сделать для сохранения своего здоровье и жизни. Как и в случае с дымовым датчиком, нужно регулярно проверять исправность датчика угарного газа”, добавил Макиенко.

Несчастные случаи с газом как правило начинаются с самовольного переноса оборудования и строительных работ. ”Самые проблемные помещения — это помещения с газовыми бойлерами, потому что туда критически важно обеспечить доступ воздуха, нужен действующий канал вытяжки дыма и вентиляция”, напоминает эксперт по страхованию.

Департамент технического надзора советует раз в год приглашать специалистов для проверки газового оборудования и его подключения, а также для его обслуживания. За безопасность газового оборудования и его соответствие установленным нормам всегда отвечает собственник. В случае оборудования, установленного внутри квартиры, ответственность несёт собственник квартиры, если оборудование находится в общем пользовании, то отвечают все владельцы квартир солидарно.

Для того чтобы с приходом холодов не произошли несчастные случаи с трагическими исходами, владельцам квартир и домов нужно уже осенью найти время, для того чтобы проверить и убедиться в безопасности газового оборудования и его подключения.