Страховая компания рекомендует: квартирные товарищества, защищайте тыл!

· Перед тем, как окончательно выбрать партнера по строительству, проверьте его. Проще всего начать с поиска в интернете, который часто позволяет найти как положительные, так и отрицательные отзывы. Помните, что отсутствие информации — это тоже важный знак. Если застройщик раньше вел работы для какого-либо другого квартирного товарищества, свяжитесь с этим товариществом, чтобы получить больше информации.
· Ведите дневник строительных работ, в котором отражены все работы и происшествия. Проводите точечный контроль продвижения работ и следите, чтобы они не отставали от графика.
· Следите за соответствием работ строительному проекту (например, используются ли нужные материалы в нужном месте), применяя свои знания, а при необходимости и знания специалистов. При проведении кровельных работ установите на крышу снегозащитные ограждения. Это не требует больших расходов на фоне остального процесса, но может спасти чью-то жизнь.
· Заранее обратите внимание на график работ — реально ли его выполнить? Обещание сделать работу быстро, хорошо и дешево может привести к долгому и мучительному затягиванию сроков. Важно также следить за временем года, так как оно влияет на комфорт жильцов и качество работ.
· Если жители дома отмечают что-то подозрительное (например, протечку крыши, неправильные приемы работы или работу без защитного снаряжения), попросите их сфотографировать это.
· Общайтесь с застройщиком и строительным надзором по электронной почте. Это даст всем участникам возможность в любое время проверить важную информацию.
· Фотографируйте различные этапы строительства. Через несколько лет жители дома будут с удовольствием разглядывать эти снимки, а при необходимости вы сможете использовать их при разрешении споров.
Если подытожить все сказанное, то важно, чтобы сотрудничество велось в атмосфере доверия, но у каждой стороны должно быть четкое представление о договоренностях и обязанностях и возможность их подтвердить.