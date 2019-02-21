21.02.2019, 10:39

Страховая компания рекомендует: квартирные товарищества, защищайте тыл!


rus.delfi.ee
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Lasnamägi
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Реновация многоквартирного дома — это огромная работа, которая на протяжении нескольких лет отражается на благополучии и кошельке его жителей. Поэтому, чтобы избежать возможных неприятностей, нужно с самого начала делать все правильно. Страховая компания Gjensidige дает полезные рекомендации по реновации дома.


По словам заведующей отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарики Мюрк, в вопросах, связанных с реновацией, ключевую роль играет правление квартирного товарищества, так как именно его членов остальные жители дома уполномочили воплотить в жизнь этот ответственный проект.

”Правление квартирного товарищества, подключив всех жителей, должно определить, кто воплотит в жизнь проект по реновации или ремонту дома, кто и когда будет привлечен к его реализации, и как будет вестись делопроизводство, чтобы все необходимые решения были зафиксированы, — сказала Маарика Мюрк. — Будет разумно составить план и оформить договоренности в письменном виде. Подтвердить обещание, данное по телефону или при личном общении, впоследствии может быть сложно.

К сожалению, на практике мы часто видим случаи, когда нереалистичные обещания или бездействие застройщика наносят товариществу или жителям дома ущерб, который не является непредвиденным, а обусловлен исключительно халатностью застройщика. При этом застройщик или прерывает работу, или не берет на себя ответственность. Это создает ситуацию, в которой не действует ни один вид страхования, так как застраховать можно только против непредвиденных обстоятельств”.

Советы, как успешно провести реновацию многоквартирного дома:

· Фиксируйте все решения в протоколах собраний, заверенных подписями представителей квартирного товарищества, застройщика и строительного надзора. Четко формулируйте договоренности и указывайте даты. Проследите, чтобы все стороны получили по одному подписанному экземпляру.

· Перед тем, как окончательно выбрать партнера по строительству, проверьте его. Проще всего начать с поиска в интернете, который часто позволяет найти как положительные, так и отрицательные отзывы. Помните, что отсутствие информации — это тоже важный знак. Если застройщик раньше вел работы для какого-либо другого квартирного товарищества, свяжитесь с этим товариществом, чтобы получить больше информации.

· Ведите дневник строительных работ, в котором отражены все работы и происшествия. Проводите точечный контроль продвижения работ и следите, чтобы они не отставали от графика.

· Следите за соответствием работ строительному проекту (например, используются ли нужные материалы в нужном месте), применяя свои знания, а при необходимости и знания специалистов. При проведении кровельных работ установите на крышу снегозащитные ограждения. Это не требует больших расходов на фоне остального процесса, но может спасти чью-то жизнь.

· Заранее обратите внимание на график работ — реально ли его выполнить? Обещание сделать работу быстро, хорошо и дешево может привести к долгому и мучительному затягиванию сроков. Важно также следить за временем года, так как оно влияет на комфорт жильцов и качество работ.

· Если жители дома отмечают что-то подозрительное (например, протечку крыши, неправильные приемы работы или работу без защитного снаряжения), попросите их сфотографировать это.

· Общайтесь с застройщиком и строительным надзором по электронной почте. Это даст всем участникам возможность в любое время проверить важную информацию.

· Фотографируйте различные этапы строительства. Через несколько лет жители дома будут с удовольствием разглядывать эти снимки, а при необходимости вы сможете использовать их при разрешении споров.

Если подытожить все сказанное, то важно, чтобы сотрудничество велось в атмосфере доверия, но у каждой стороны должно быть четкое представление о договоренностях и обязанностях и возможность их подтвердить.

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