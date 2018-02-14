Страховая группа ERGO в 2017 году возместила в Балтии ущерб в размере 142,6 млн евро

В 2017 году страховая группа ERGO в Балтии показала хорошие результаты и увеличила также долю рынка. Объём страховых премий по сравнению с прошлым годом вырос на 42 млн евро и составил в 2107 году 242 млн евро. За год прибыль выросла с 4,52 млн евро до 8,63 млн евро.

Если общий Балтийский рынок страхования за 11 месяцев вырос на 14,9%, то рост ERGO составил 17,6%, а доля рынка в конце 2017 года была 4,6%. Выплаты возмещений по сравнению с прошлым годом выросли на 9,2 млн евро в общей сложности до 142,6 млн евро.

Во всех странах Балтии основной рост показали дорожное страхование и страхование каско. Самый большой ущерб был зафиксирован в Литве в связи с африканской чумой свиней, и его размер составил 2,4 млн евро. В Эстонии самый большой ущерб был связан с дорожным страхованием и превысил границу в 450 000 евро.

”Мы гордимся результатами всех предприятий ERGO в Балтии. Несмотря на большие суммы возмещений мы смогли показать хорошие результаты во многих сферах. Наш рост был быстрее чем рост рынка страхования в Балтии, выросли страховые премии и достигнут позитивный технический результат. И в этом году мы сфокусируемся на росте доходности во всех сферах бизнеса. Также мы уделим внимание совершенствованию своих процессов, для того чтобы клиенты смогли получить у нас такие услуги и цены, которые соответствуют их ожиданиям”, прокомментировал руководитель страховой группы ERGO в странах Балтии Др. Кестутис Багдонавичус.

ERGO в Балтии

ERGO является одним из ведущих в Балтийском регионе страховым обществом, которое предлагает полный выбор решений как по страхованию имущества, так и по страхованию жизни. В Эстонии, Латвии и Литве услугам, знаниям и фантастической стабильности ERGO доверяют более 650 клиентов.

ERGO также ведёт деятельность в Белоруссии, предлагая там услуги в сфере страхования имущества.

Предприятия ERGO, которые ведут деятельность в Балтии, входят в ERGO Grupp — одну самую большую страховую группу в Германии и Европе. Группа представлена в более чем 30 странах по всему миру, сосредотачиваясь на рынках Европы и Азии. ERGO входит в один из ведущих перестраховочных концернов в мире Munich Re.