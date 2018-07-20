Страховая фирма: все больше жителей Эстонии готовы отстаивать свои права, вплоть до суда

Есть страны, в которых у почти половины семей имеется защита расходов на юридическую помощь c помощью страхования. Но до этого показателя по словам представителя страхового общества ERGO Майко Кальвета Эстонии ещё далеко, хотя в последние годы и здесь страхование расходов на юридическую помощь обрело популярность.

За первую половину этого года клиенты ERGO получили юридические консультации около 2 000 раз, сообщает пресс-служба компании. Если большинство людей до сих пор думают, что юридическая помощь нужна только для того, чтобы обратиться в суд, то на самом деле потребность в ней может возникнуть и во всех обыденных ситуациях. ”Обращение в суд, как правило, последнее вспомогательное средство, наша цель — найти решение возникшей ситуации с помощью договорённостей”, — заверил Кальвет.

Чаще всего консультация в рамках страхования расходов на юридическую помощь требуется в вопросах, связанных со сферой трудового права. Например, распространены случаи, когда работодатель противозаконно прекращает трудовые отношения с работником без какого-либо предварительного предупреждения, отказывается оплачивать часы переработки, или споры с работодателем возникают при возвращении на работу после отпуска по уходу за ребёнком.