Страховая фирма: в вопросе безопасности детских автокресел компромиссам нет места

Опрос, проведенный PZU Kindlustus среди подписчиков в Facebook, показал, что свыше 80% респондентов при выборе детского автомобильного кресла считают важнейшим фактором его безопасность. 10% респондентов также придают значение цене автокресла, сообщает страховая фирма.

В общей сложности участие в опросе PZU приняли более 4100 человек. По оценке 84% респондентов, важнейшим фактором при выборе детского автокресла является его безопасность, в числе прочего респонденты находят, что автокресло должны успешно пройти важнейшие краш-тесты.

”При выборе детского автокресла подавляющее большинство респондентов отдает предпочтение именно безопасности. Примерно 10% респондентов наряду с безопасностью также обращают внимание на удобство использования автокресла и менее 3% респондентов в вопросе выбора детского автомобильного кресла руководствуются исключительно удобством использования”, — прокомментировал менеджер по продуктам страхования транспортных средств и дорожного страхования PZU Клод Каасик.

В комментариях пользователи отмечали, что наиболее важны результаты краш-тестов детского автокресла, а такие качества как цвет, внешний вид, бренд и прочее — вторичны. ”Цена не имеет значения, поскольку детское автокресло ДОЛЖНО быть безопасным”, — считает один из комментаторов.

Еще один респондент написал, что ценит эргономичность автокресла, отсутствие вредных материалов и то, насколько легко его чистить, однако наиболее важной считает безопасность.

Комментаторы также указывали на важность правильного использования автокресла (т. е. чтобы кресло было правильно закреплено в автомобиле, а ребенок был надежно пристегнут), а все остальное, в т. ч. цвет автокресла, вторично. ”Безопасность и разумная цена. Дизайн — вторичен”, — прокомментировал один подписчик.

Каасик прокомментировал, что PZU предлагает пакеты страхования ”Каско” и ”Каско Плюс”, которые покрывают также автокресла.

”В пакет ”Каско Плюс” от PZU, который обеспечивает самую полноценную защиту на рынке страхования, в числе прочего входят страхование новой стоимости, лизинговой стоимости и дополнительного оснащения, страхование технической неполадки, бесплатный временный автомобиль и собственная ответственность 0 евро при столкновении с диким животным”, — отметил Каасик.