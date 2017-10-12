Страховая фирма: в сентябре было много наездов на животных

Сентябрьская статистка Salva Kindlustus демонстрирует, что с наступлением осени вновь участились случаи наезда на животных, ущерб от которых часто достигает тысяч евро, сказано в пресс-релизе.

”В сентябре в рамках страхования каско компания Salva возместила ущерб от довольно большого числа необычно крупных дорожных происшествий. Среди них и одна случившаяся с грузовиком авария, где сумма страховой выплаты превысила 50 000 евро, — рассказала руководитель отдела страхования автомобилей Salva Kindlustus Пилле Плеэс. — Обращает на себя внимание размер ущерба от наезда на животных. С наступлением осени аварий с участием животных, как правило, становится больше, причем все заметнее вырастают и суммы возмещения причиненного ущерба”.

В нескольких случаях по страхованию каско Salva возместила клиентам ущерб, доходящий до 4000 евро, а, скажем, ущерб в размере 2000 евро — уже совершенно обычное дело в случае наездов на животных. ”На шоссе даже наезд на небольшое животное может привести к значительному денежному ущербу, поскольку скорости большие, да и сами автомобили становятся все дороже, — пояснила Плеэс и добавила, что не являются исключениями и случаи, когда из-за диких животных автомобили съезжают с дороги или сталкиваются с другими машинами. — В пользу клиентов Salva тут говорит, как минимум, то, что наше страхование каско не предусматривает собственной ответственности в случае наезда на животных”.

В сентябре компания Salva также возместила несколько случаев ущерба, вызванного серьезными штормами или пожарами. Наибольшие разрушения вызвал шторм, прошедший в конце августа по Кярвете — он причинил значительный ущерб зданиям. В этом случае Salva выплатила 30 000 евро в виде компенсаций. В качестве возмещения после пожара в жилом доме в Пярну Salva выплатила 10 000 евро. Увеличивается также число случаев повреждения небольшой бытовой электроники.

Суммарно в сентябре Salva выплатила клиентам более 940 000 евро возмещения, из которых более 300 000 евро пришлось на выплаты в рамках дорожного страхования, а 315 000 евро — на выплаты по страхованию каско. В этом году компания Salva возместила ущерба на сумму более 8,3 миллиона евро.

В сентябре Salva собрала страховых взносов в размере более 1,8 миллиона евро.