Страховая фирма: поддерживайте зимой чистоту и порядок в автомобиле – это поможет предотвратить беду!

”Взлетающая с крыши или капота снежная шапка может весить несколько сотен граммов, но, двигаясь с большой скоростью, эта масса может возрасти десятикратно. Последствия могут быть трагичными как в ситуации, когда едущий сзади водитель пытается избежать столкновения, так и в случае, когда ком снега приземляется на автомобиль”, — говорит Привой. ”При резком торможении глыба снега может соскользнуть с крыши на капот и значительно ограничить поле зрения водителя. С прицепов большегрузных автомобилей часто взлетают в воздух и пластины льда, образующиеся при таянии скопившегося на крыше снега (особенно если речь идёт о прицепах в ПВХ-покрытием)”.

В случае плотного снегопада и оттепели может потребоваться остановиться и очистить стеклоочистители, так как снег может настолько облепить их, что это, в свою очередь, существенно ограничивает производительность ”дворников”. В результате заметно ограничивается поле видимости.

”Безопасность дорожного движения начинается с каждого из нас, и даже при самой большой спешке стоит подумать о том, что какое-то дополнительное движение и потраченные на него несколько минут могут уберечь от большого несчастья”, — подчеркнул Привой. ”Если из-за ограниченного обзора через передние и боковые стёкла возникает страховой случай, когда может пострадать другое транспортное средство, то ничего не остаётся, как ремонтировать транспортное средство. Если же из-за недостаточного обзора пострадает или погибнет человек, то последствия этого могут быть суровыми и для данного водителя.

Следовательно, каждый должен подумать перед выездом на дорогу, что может сделать он сам, чтобы доехать до места своего назначения и по пути не создать опасности для других участников дорожного движения”.

Остановка и чистка автомобиля важна не только на верхних уровнях транспортного средства, но и у поверхности земли. Перед началом каждой поездки или во время остановки при дальней поездке стоит вычистить снег и лёд, скопившиеся в колёсных нишах. Чем дольше откладывать маленькую задачу, тем труднее будет чистка. Кроме того, скопившаяся в колёсных нишах снежная масса может повлиять на управляемость автомобиля.

”Скопившиеся в колёсных нишах снег и лёд влияют на амортизацию, шасси, рулевой механизм, кузов, и всё это, в свою очередь, означает повышенные опасности не только для самого автомобиля, но и для его водителя и пассажиров”, — подчеркнул Привой. ”Автомобиль уже не сможет вести себя так, как от него ожидает водитель, и следствием может стать потеря управляемости”.

Для защиты самого автомобиля можно чистить его снаружи раз в день, а наружную мойку стоит делать, по меньшей мере, раз в месяц. Также есть смысл чистить и сушить половые коврики в салоне автомобиля и внутренние поверхности стёкол. Рассыпанная на дорогах соль вредна для транспортного средства, поэтому, если, на первый взгляд кажется, что необходимость в наружной мойке придаёт только лучший визуальный внешний вид, то в долгосрочной перспективе она полезна для всего транспортного средства. Особенно плохо рассыпанная на дорогах соль влияет на транспортное средство, которое хранится не в уличных условиях, а тёплом гараже или месте хранения.