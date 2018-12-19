19.12.2018, 16:23

Страховая фирма: почти каждому третьему водителю в течение года потребовалось возмещение каско


rus.delfi.ee
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Ohutu Liikluse Väljak
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

За 11 месяцев этого года компания PZU Kindlustus рассмотрела на 1500 случаев дорожного страхования и страхования каско больше, чем в прошлом, а общая сумма ущерба выросла почти на 3 миллиона евро. Общий объем выплаченных PZU возмещений по страхованию каско увеличился в сравнении с 11 месяцами прошлого года почти на 1,1 миллиона евро, достигнув 11,7 миллиона евро.

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Яануса Танне, некоторое улучшение можно отметить, как минимум, в том, что касается клиентов страхования каско. ”Если в прошлом году в ДТП попал 31% наших клиентов страхования каско, то за 11 месяцев этого года число таких людей несколько уменьшилось — до 30%. Вместе с тем ясно, что наличие страхования каско помогает в ситуации, когда в среднем человеку каждые три года требуется возмещение каско, чтобы отремонтировать свой автомобиль”, — сказал Танне.

Среди клиентов дорожного страхования PZU, впрочем, число ДТП растет, и в этом году случаев возмещения было на 589 больше, чем в прошлом. Также заметно выросли и объемы возмещений. ”В сравнении с 5367 случаями за 11 месяцев прошлого года, в этом году случаев возмещения было 5956, а общая сумма возмещений выросла с 7,8 миллиона до 9,7 миллиона евро”, — уточнил Танне. С одной стороны, быстрый рост размера страховых возмещений объясняется тем, что ремонт машин стал дороже, а с другой — львиную долю возмещений составляют возмещения в связи с ущербом, причиненным людям. ”Все десять самых крупных выплаченных нами возмещений без исключения являются возмещениями в связи с причиненным людям ущербом. Самым масштабным случаем стало возмещение в связи с происшествием, в результате которого человек полностью потерял трудоспособность — сумма возмещения составила около 400 тысяч евро”, — рассказал Танне.

Несмотря на распространенное предубеждение, пожилые водители не представляют в дорожном движении особенной опасности. Если в среднем виновниками ДТП становятся 3,8% клиентов PZU, то среди возрастных групп 61-70 лет и 71-80 лет, этот показатель составляет 3,2% и 3% соответственно. ”Немного чаще в аварии попадают водители в возрасте 81-90 лет — из них в этом году виновниками ДТП стали 4,5%. Впрочем, этот показатель незначителен в сравнении, например, с клиентами PZU в возрасте 18-20 лет, целых 14% которых стали виновниками ДТП за 11 месяцев этого года”, — отметил Танне.

Крупнейшим возмещением по страхованию каско в PZU стала выплата примерно 47 тысяч евро. Эта сумма стала компенсацией владельцу внедорожника Audi Q7, который был полностью уничтожен в результате столкновения с лосем. Сумма среднего возмещения по страхованию каско в этом году составила около тысячи евро. Возмещение понадобилось почти каждому третьему клиенту каско в PZU.

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