Страховая фирма: почти каждому третьему водителю в течение года потребовалось возмещение каско

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Яануса Танне, некоторое улучшение можно отметить, как минимум, в том, что касается клиентов страхования каско. ”Если в прошлом году в ДТП попал 31% наших клиентов страхования каско, то за 11 месяцев этого года число таких людей несколько уменьшилось — до 30%. Вместе с тем ясно, что наличие страхования каско помогает в ситуации, когда в среднем человеку каждые три года требуется возмещение каско, чтобы отремонтировать свой автомобиль”, — сказал Танне.

Среди клиентов дорожного страхования PZU, впрочем, число ДТП растет, и в этом году случаев возмещения было на 589 больше, чем в прошлом. Также заметно выросли и объемы возмещений. ”В сравнении с 5367 случаями за 11 месяцев прошлого года, в этом году случаев возмещения было 5956, а общая сумма возмещений выросла с 7,8 миллиона до 9,7 миллиона евро”, — уточнил Танне. С одной стороны, быстрый рост размера страховых возмещений объясняется тем, что ремонт машин стал дороже, а с другой — львиную долю возмещений составляют возмещения в связи с ущербом, причиненным людям. ”Все десять самых крупных выплаченных нами возмещений без исключения являются возмещениями в связи с причиненным людям ущербом. Самым масштабным случаем стало возмещение в связи с происшествием, в результате которого человек полностью потерял трудоспособность — сумма возмещения составила около 400 тысяч евро”, — рассказал Танне.