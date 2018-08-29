29.08.2018, 10:15

Страховая фирма напоминает: перед началом отопительного сезона не забудьте пригласить трубочиста!


rus.delfi.ee
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KORSTNAPÜHKIJA
фото иллюстративноеFOTO: Aldo Luud

Во избежание пожаров, перед началом отопительного сезона необходимо проверить все печи и дымовые трубы домов. Лучше всего это делать в конце лета, потому что осенью у трубочистов много работы, длинные очереди и для устранения возможных недостатков до наступления холодов остается мало времени.

Каждый год, в начале отопительного сезона, учащаются вызовы спасателей по причине возгорания сажи и сообщения о поврежденных во время пожаров жилых помещениях. В связи с этим руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко обращает внимание людей на то, что для очистки дымовых труб нужно обязательно вызывать лицензированного профессионала.

”Трубочист как семейный врач вашей отопительной системы, который убедится в исправности системы, то есть в ее безопасности”, говорит Макиенко. В то же время некоторых ситуаций, вызывающих проблемы, можно довольно легко избежать и без предписаний трубочиста. ”Например, нередко возле отопительной установки участок пола не покрыт покрытием, которое обязательно должно быть из несгораемого материала. Также люди могли бы сами регулярно проверять тягу в трубе. К сожалению, это не делается просто потому, что не знают, где находятся очистительные люки дымовой трубы”, приводит Макиенко несколько примеров.

В соответствие с Законом о пожарной безопасности, для очистки отопительных систем квартирных и рядных домов нужно раз в год приглашать трубочиста, который должен выдать акт о проведенных работах. В частных домах дымоход может чистить и сам хозяин, но раз в пять лет системы всё-таки должен проверять приглашенный трубочист.

Трубочисты обязаны фиксировать найденные недостатки, после чего у заказчика возникает обязанность исправить сделанные предписания в указанный срок. ”Предписание трубочиста должно быть немедленно выполнено, потому что только так можно спасти жизни. Это не придумано для того, чтобы придраться к кому-то, а потому что неисправный отопительный прибор, его неправильное использование или оставление его без присмотра несет большие риски как для имущества, так и для здоровья человека. Также при несчастном случае в данной ситуации страхование ущербов не выплачивается”, подчеркнул Макиенко.

Официальный акт приглашенного трубочиста дает собственнику уверенность в том, что отопительная система дома технически исправна. При несчастном случае, для того чтобы получить страховое возмещение, возможно подтвердить, что за отопительными системами осуществлялся уход. Поэтому этот акт нужно обязательно сохранить.

При выборе трубочиста следует связаться со специалистами, список контактов которых приведен на сайте Эстонской палаты трубочистов korsten.ee, или узнать контакты трубочистов по инфотелефону спасательной службы 1524.

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