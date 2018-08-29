Страховая фирма напоминает: перед началом отопительного сезона не забудьте пригласить трубочиста!

Каждый год, в начале отопительного сезона, учащаются вызовы спасателей по причине возгорания сажи и сообщения о поврежденных во время пожаров жилых помещениях. В связи с этим руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко обращает внимание людей на то, что для очистки дымовых труб нужно обязательно вызывать лицензированного профессионала.

”Трубочист как семейный врач вашей отопительной системы, который убедится в исправности системы, то есть в ее безопасности”, говорит Макиенко. В то же время некоторых ситуаций, вызывающих проблемы, можно довольно легко избежать и без предписаний трубочиста. ”Например, нередко возле отопительной установки участок пола не покрыт покрытием, которое обязательно должно быть из несгораемого материала. Также люди могли бы сами регулярно проверять тягу в трубе. К сожалению, это не делается просто потому, что не знают, где находятся очистительные люки дымовой трубы”, приводит Макиенко несколько примеров.

В соответствие с Законом о пожарной безопасности, для очистки отопительных систем квартирных и рядных домов нужно раз в год приглашать трубочиста, который должен выдать акт о проведенных работах. В частных домах дымоход может чистить и сам хозяин, но раз в пять лет системы всё-таки должен проверять приглашенный трубочист.