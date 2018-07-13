Страховая фирма напоминает: летом не забывайте о безопасности городского жилья!

If Kindlustus напоминает, что летом резко увеличивается количество квартирных краж со взломом, так как воры спешат воспользоваться городскими квартирами, оставшимися без присмотра, сказано в пресс-релизе.

”Наша статистика говорит о том, что количество проникновений в квартиры с целью кражи возрастает именно в летний период, когда люди, как правило, подолгу находятся в поездках или в деревне во время отпуска, — прокомментировал Вейко Сепп, менеджер по продуктам жилищного страхования If. - Воры следят за занятиями людей, и если вокруг дома или в квартире не видно движения, они действуют очень быстро”.

Как правило, в оставшееся без присмотра жилье вор проникает через окно, и чаще всего в случае домохозяйств объектом краж становится бытовая техника и драгоценности.

7 советов If Kindlustus о том, как защитить свое жилье от воров:

1. Если у вас установлены надежные замки и сигнализация, не забывайте их использовать.

2. Договоритесь с кем-нибудь из соседей или близких, чтобы он присматривал за вашим жильем, регулярно опустошал почтовый ящик, по возможности скашивал траву и включал уличное освещение, чтобы для воров не было подсказок о временном отъезде хозяев.

3. Не оставляйте в заметных для воров местах предметы, которые легко унести, такие как мобильный телефон, лэптоп, украшения или ключи от машины.