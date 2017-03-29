Страховая фирма: наибольшая опасность сбить животное — весной и осенью в Харьюмаа

Наибольшая вероятность наехать на животное — в Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа и Сааремаа. Больше всего столкновений автомобилей с лесными животными происходит весной и осенью, выясняется из статистики ущербов If Kindlustus.

„Чаще всего лесные животные попадают под машины в весенние и осенние месяцы. Если весной молодые животные изучают границы своей территории, то осенью у многих лесных животных гон. Также осенью способствуют несчастным случаям ухудшающиеся видимость и погодные условия”, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Кийбус, по чьим словам, именно весной и осенью стоит быть особенно осторожными в плане лесных животных.

В 2016 году в If Kindlustus было зарегистрировано всего 833 столкновения с лесными животными, из которых в ноябре произошло 110 ущербов, в мае и июне — по 87 и в декабре — 85 случаев.

В уездах в основном задают тон территории, через которые проходят крупные шоссе и где большая населенность. 151 ущерб произошел в Харьюмаа, 113 — в Тартумаа, 61 — в Пярнумаа и 59 — на Сааремаа. Меньше всего — 11 — случилось на Хийумаа.

По словам Кийбуса, у водителя часто недостаточно времени для реагирования, чтобы избежать несчастного случая с лесным животным. Поэтому, по его словам, многие заключают страхование каско, которое покрывает ущерб автомобилю, нанесенный столкновением с лесным животным, без собственной ответственности.

„Средний ущерб при столкновении с лесным животным — 2131 евро и, к сожалению, не редки случаи, когда после столкновения с животным автомобиль идет на списание. Наибольший ущерб был в прошлом году- 19294 евро”, — подытожил Кийбус.