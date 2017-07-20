Страховая фирма: летние травмы — падения в парке приключений и несчастья с животными

Если зимой происходят в основном несчастья, связанные с гололедицей, то в летние месяцы растет количество спортивных травм и несчастий, связанных с активным отдыхом. Об этом свидетельствует статистика Swedbank Life Insurance, говорится в пресс-релизе.

Летние травмы в основном связаны со свободным времяпрепровождением. В последнее время участились тяжелые травмы, полученные в парках приключений. „Например, самая крупная компенсация была выплачена женщине, которая упала в парке приключений. Страховая выплата составила почти 2000 евро. В большинстве случаев спортивные травмы не столь серьезны. Очень много происшествий, сопровождающихся повреждением суставов. Часто встречаются растяжения связок плечевого или коленного суставов, голеностопа ”, — сообщила Элерийн Рейнманн, руководитель сферы страхования жизни Swedbank.

Когда день удлиняется и становится теплее, на дорогах появляется больше мотоциклистов и велосипедистов. „К сожалению, учащается и число падений и серьезных травм. И здесь не обходится без растяжений, вывихов и переломов руки, ключицы и пр. Самая большая компенсация (6000 евро) была выплачена мотоциклисту, получившему в ДТП множественные повреждения”, — подчеркнула Рейнманн.

В последнее время участились и несчастья, связанные с животными. Небольшие повреждения получали работники, занятые в сельском хозяйстве. Немало происшествий, как это ни удивительно, связаны с коровами. „Например, был случай, когда человек получил от коровы удар копытом в область лица. Результат — ушиб и гематомы. В качестве страхового случая зарегистрировано и несчастье, в результате которого корова упала в хлеву на человека. Был несчастный случай и при обработке коровьих копыт. Шлифовальная машинка отскочила, сломав человеку, ухаживающему за животным, фалангу пальца”, — сказала Рейнманн.

В среднем служба рассмотрения ущерба Swedbank рассматривает за день 6 случаев ущерба здоровью, связанных с травмами.