Страховая фирма: конец лета принес несколько пожаров с крупным ущербом

В это воскресенье непригодным для жилья стал сгоревший в волости Аудру дом — по первоначальным скромным оценкам ущерб составляет несколько десятков тысяч евро. В августе страховая компания Salva Kindlustus выплатила клиентам больше чем обычно возмещений именно в связи с ущербом от пожаров, сказано в пресс-релизе.

Руководитель отдела по рассмотрению ущерба при страховании имущества Salva Kindlustus Карен Соосалу пояснила, что, хотя в сравнении с августом прошлого года пожаров, действительно, было больше, какой-то одной причины у этого нет. ”К сожалению, возгорания иногда просто случаются, — отметила Соосалу. — Причины всех пожаров еще неизвестны, но в одном случае, очевидно, речь идет о поджоге”. Если в августе прошлого года Salva возместила причиненный частным лицам имущественный ущерб на сумму 90 000 евро, то в этом году такой показатель составил 120 000 евро.

Крупнейшие случаи разового ущерба спровоцированы именно пожарами. ”На август также пришелся, к примеру, пожар жилого дома, в результате которого здание осталось пригодным для проживания, но огонь, дым и вода привели к имущественному ущербу на сумму 30 000 евро”, — пояснила Соосалу. Крайне большой имущественный ущерб был вызван возгорание комбайна — в этом случае страховое возмещение может составить до 400 000 евро.

Как это обычно бывает в августе, компания Salva Kindlustus зарегистрировала значительное число случаев ущерба от ветра и штормов — в связи с разрушенными крышами и упавшими деревьями. В ряде случае ущерб был причинен необычно сильным градом, который рвал палатки и навесы. В сфере страхования путешествий наибольшая выплата была сделана клиенту, которому за границей потребовалась операция стоимостью более 20 000 евро.

Суммарно в августе Salva выплатила клиентам порядка 780 000 евро возмещения, из которых более 250 000 евро пришлось на выплаты в рамках дорожного страхования, а 220 000 евро — на выплаты по страхованию каско. В этом году компания Salva возместила ущерба на сумму более 7,3 миллиона евро, собрав страховых взносов в размере около 13,2 миллиона евро.