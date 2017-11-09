Страхование сделок купли-продажи выросло на 15%

Эстонские предприятия проявляют осторожность в отношении возможных бизнес-рисков со стороны партнеров и поэтому среди наших компаний растет интерес по страхованию сделок купли-продажи.

Как показывает экономический отчет KredEx Krediidikindlustus за III квартал, объем застрахованных сделок вырос за год на 15%, сообщается в пресс-релизе.

Объем застрахованных сделок эстонских предприятий в III квартале со стороны KredEx Krediidikindlustus достиг 270 млн евро, что на 34 млн евро больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ”Мы видим, что по сравнению с прошлым годом объем застрахованных сделок вырос примерно на 15%. Общаясь ежедневно с предпринимателями, на фоне быстрого экономического роста мы замечаем большую осторожность в отношении возможных рисков по оплате счетов, которые являются неизбежной частью этого роста”, — объяснил руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла те причины, по которым предприятия чаще страхуют свои сделки или оказываемые услуги.

По словам Тамбла, в текущем году важность предотвращения рисков неоплаты выставленных счетов себя уже доказала. ”В последнем квартале мы компенсировали предприятиям 129 000 евро кредитных ущербов, когда бизнес-партнер не смог оплатить выставленный счет по причине экономических затруднений или же банкротства, что могло бы стать для предприятия серьезным экономическим затруднением”, — обосновал Тамбла.

KredEx Krediidikindlustus в этом году компенсировало кредитных ущербов на сумму более 506 000 евро. ”Наибольший ущерб мы восполнили одному эстонскому предприятию, чей итальянский партнер на оплатил счет за поставленный товар. Также мы компенсировали неудачную сделку с одним российским бизнес-партнером, который обанкротился. В то же время мы восполнили ущерб по сделкам с партнерами из Финляндии, Швеции и Латвии, у которых также возникли трудности”, — описывает Тамбла и добавляет, что около 65% от всех страхуемых KredEx Krediidikindlustus сделок связаны именно с экспортом.

KredEx Krediidikindlustus страхует сделки предприятий в более чем 60 различных странах, а страхуемый оборот за год превышает полмиллиарда евро. За 9 месяцев государственное страховое общество получило более 1,4 млн евро страховых взносов, что на ⅕ больше, чем за аналогичный период прошлого года.

”Также отрадно видеть, что все больше малых предприятий и начинающих экспортеров испытывают интерес к калькулятору экспортного страхования, который находится на странице KredEx Krediidikindlustus и с помощью которого каждое предприятие может быстро и самостоятельно рассчитать варианты страхования онлайн”, — рассказал Тамбла.