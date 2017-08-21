Страхование от несчастного случая — для кого и зачем?

Рынок страхования за последнее десятилетие стал намного разнообразнее. Наряду с наиболее распространенными видами страхования, среди которых страхование автомобиля, дома или путешествия, все больше начинает набирать обороты страхование жизни и страхование от несчастного случая.

Статистика показывает, что за последние десять лет число людей, оформивших для себя страхование жизни или страхование от несчастного случая, постоянно росло. Являются ли причиной этого более рискованный образ жизни, ответственность перед близкими, высокие обязательства или обеспечение собственного тыла? Кто и зачем вообще мог бы оформить для себя подобное страхование? Особенно сейчас, в летнее время, когда жизнь более активная и вероятность несчастного случая возрастает.

Страхование жизни или страхование от несчастного случая?

По словам начальника отдела управления продуктами и рисками Gjensidige Армена Каспарова, такой тип страховой защиты предлагается во всем мире с конца 19-го века. В Эстонии он появился лишь в конце 90-х.

В общем, в этой области есть два вида страхования: страхование жизни и страхование от несчастного случая. Уже само название говорит о различиях в этих двух видах страхования. Если говорить о страховании жизни, то страхуется жизнь человека. Что же касается несчастного случая, то возмещение выплачивается, если в результате несчастного случая наступает временная нетрудоспособность, постоянная инвалидность или смерть страхуемого лица.

Другими словами, если человек оформил страхование жизни и с ним произошло несчастье, в результате которого он остался парализованным, то возмещение, необходимое для его лечения, ухода за ним и выполнения финансовых обязательств, не выплачивается. Если же он умирает (и смерть не обязательно должна наступить в результате несчастного случая), то его близкие получают страховое возмещение.

Если же у человека оформлено страхование от несчастного случая, то он застрахован только от наступающего в результате несчастного случая временного вреда здоровью, постоянной инвалидности или смерти. Каспаров уточняет, что основной целью такого страхования является защита обычных людей, прежде всего, от возникающей в результате неожиданного несчастного случая постоянной инвалидности. Если, например, с застрахованным лицом происходит несчастный случай, в результате которого он получает постоянную инвалидность, то возмещение по страхованию от несчастного случая выплачивается в соответствии с указанной в договоре суммой и степенью тяжести постоянного увечья. В случае смерти указанная в договоре сумма выплачивается лишь тогда, когда смерть наступает в результате несчастного случая. Но страхование от несчастного случая можно дополнить и соответствующей дополнительной защитой, которая будет работать также при более серьезных или менее серьезных травмах и падениях, а также в части возмещения расходов на лечение и уход.

Все зависит от дополнительной защиты

”Договоры страхования всегда персональные, они исходят из пожеланий и предпочтений страхуемого лица, поэтому нельзя с уверенностью сказать, какие случаи покрываются страховой защитой, а какие нет”, — разъясняет Каспаров.

В базовый пакет страхования от несчастного случая входит постоянная инвалидность, но при добавлении дополнительной защиты можно комбинировать различные варианты. К основному пакету можно добавить возмещение за боль, расходы на лечение, помощь при ущербе, дополнительную защиту на случай критических болезней или смертельного исхода. Правильный выбор можно сделать в зависимости от своей профессии и стиля жизни.

Парикмахер, который в результате несчастного случая получает перелом руки, вынужден долгое время не работать. В таком случае большим подспорьем стали бы суточные, которые выплачиваются, в среднем, в размере 20-30 евро за каждый пропущенный на работе день. Дополнительная защита в виде возмещения расходов на лечение, например, помогает в случае, когда в результате несчастья возникают шрамы, удаление которых требует процедур в сфере пластической хирургии. В таком случае дополнительная защита возмещает возникающие в связи с этим расходы. Возмещение за боль почти всегда добавляется в полис страхования детей от несчастного случая. С детьми обычно случается больше несчастий — переломы, вывихи, падения. В таком случае родители имеют возможность использовать полученное денежное возмещение за боль для улучшения здоровья ребенка, ходить с ним на массаж или в бассейн. Вариантов составления подходящего для себя пакета много, не всегда требуется брать все виды дополнительной защиты. ”Как правило, обязательно добавляется дополнительная защита на случай смерти, чем обеспечивается, что если человек в результате несчастного случая погибает, то его близкие наследуют указанную в договоре страховую сумму”, — добавляет Каспаров.

Дополнительный взнос для спортсменов и любителей экстрима

Страхование от несчастного случая разработано, прежде всего, для обычных людей, которые работают, занимаются оздоровительным спортом и не подвергают себя сознательному риску в различных экстремальных сферах. ”Если страхуемое лицо решает рисковать своей жизнью, прыгать с парашютом или лазать по скалам, то страховая защита при этом не действует”, — подчеркивает Каспаров, добавляя, что защиту при опасных увлечениях можно приобрести отдельно. Дополнительная защита требуется, если человек три и более раз в неделю занимается спортом, серфингом и горными лыжами, однако участие в марафонах, катание на роликовых коньках и велосипеде относится к так называемому обычному пакету.

Спортсменов высшего уровня также страхуют, но в этом случае в договоре страхования фиксируется коэффициент риска. Если мотогонщик, серфер, горнолыжник, профессиональный спортсмен желают заключить договор страхования от несчастного случая, то учитывается сопутствующий их специальности фактор риска, который повышает ежемесячный взнос в разы по сравнению с взносами обычного человека.

Исключения

Страхование от несчастного случая защищает человека только при несчастном случае. Такие недуги как рак, инсульт, инфаркт и вызванный другими хроническими заболеваниями вред здоровью не относятся к несчастным случаям, за исключением инфаркта, наступившего в результате несчастного случая. В таком случае на него распространяется страховая защита. Но есть возможность предусмотреть в полисе и защиту от критической болезни, когда выплачивается разовое возмещение, например, при обнаружении онкологического заболевания, ВИЧ-инфекции, клещевого боррелиоза и других серьезных заболеваний.

Страхование от несчастного случая гарантирует, что при несчастном случае люди могут сосредоточиться на полном выздоровлении, а не на поисках средств, необходимых для покрытия возникающих при этом расходов. Хотя в Эстонии медицинская помощь оказывается бесплатно, реабилитационное лечение после несчастных случаев, приемы врачей-специалистов, лекарства и невозможность работать после несчастного случая никем не компенсируются. Как раз поэтому интерес к договорам страхования от несчастного случая растет и количество таких договоров в Эстонии из года в год увеличивается. ”97% несчастных случаев Gjensidige — это случаи с выплатой возмещения за боль, т.е. травмы: переломы, трещины, разрывы, ожоги и пр. Многие клиенты воспользовались возмещением за боль для аренды костылей, покупки шин или необходимых лекарств, которые сильно помогли им в нужный момент”, — добавляет Каспаров.