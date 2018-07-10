Страхование каско имелось у десятой части угнанных автомобилей

По данным Эстонского союза страховых обществ (ЭССО), в прошлом году было угнано 37 автомобилей, у которых имелось добровольное страхование транспортного средства, т.е. каско. Всего в течение года полиция зарегистрировала в общей сложности 361 угон автомобилей. Таким образом, страхование каско было у десятой части всех угнанных автомобилей, сказано в пресс-релизе.
По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, в Эстонии страхование каско есть примерно у половины автомобилей. ”В течение предыдущих трех лет страховой случай каско произошел с каждым третьим автомобилем, этот показатель составляет около 60 000 случаев в год. На основании данной информации можно сказать, что кражи автомобилей составляют лишь малую часть общего количества случаев, подпадающих под страхование каско. При этом значительная часть угонов автомобилей происходит за рубежом, поэтому во время путешествия автовладельцы должны быть особенно внимательными”, — сказал Пийрсалу.
”Если рыночная стоимость автомобиля высокая, то обязательно имеет смысл оформить каско. Если обязательное дорожное страхование покрывает пострадавшему ущерб от несчастного случая, то страхование каско защищает сам автомобиль. Автомобиль, помимо попадания в дорожно-транспортное происшествие, может получить повреждения по самым разным причинам”, — добавил Пийрсалу.