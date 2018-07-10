Страхование каско имелось у десятой части угнанных автомобилей

Страховые общества в прошлом году выплатили за 37 угнанных автомобилей в общей сложности 501 600 евро. Больше всего среди угнанных автомобилей со страхованием каско оказалось автомобилей марки BMW. Как правило, при краже клиенту возмещается страховая сумма, из которой вычитается сумма собственной ответственности. Если автомобиль впоследствии находят, то возмещение меньше.

Руководитель отдела страхования автомобилей Salva Kindlustus Тынис Тохвер подчеркнул, что для предотвращения угона автовладелец должен принять все возможные меры. ”Не оставляйте свои вещи в автомобиле на видном месте и убедитесь в безопасности, когда уходите! Страховщик имеет право уменьшить возмещение, например, в случае серьезной небрежности водителя, или отказаться от возмещения ущерба, если водитель действовал умышленно”, — сказал Тохвер.

По словам руководителя сферы страхования каско и дорожного страхования Swedbank Кристьяна Ахвена, наиболее распространенные случаи каско — это разбитое лобовое стекло и повреждения корпуса на дорогах и стоянках. ”Летом по причине дорожных работ учащаются повреждения лобовых стекол, кражи оставленных в автомобиле вещей, а также частей автомобиля, например, дисков. Общая тенденция роста наблюдается и в части штормовых повреждений, поскольку штормы в Эстонии стали происходить чаще. Также следует отметить, что вызванный штормом ущерб почти втрое превышает средний ущерб, связанный с каско”, — сказал Ахвен.

Страхование автомобиля, т.е. страхование каско — это добровольное страхование моторного транспортного средства или прицепа. При наступлении страхового случая возмещается ущерб, обусловленный повреждением или уничтожением автомобиля. Страхование оформляется на автомобиль, находящийся в обычном пользовании.

ЭССО — это объединяющий всех действующих в Эстонии страховщиков профессиональный союз, который занимается развитием сферы страхования и предупреждения ущерба, а также анализирует и публикует статистические данные в сфере страхования. ЭССО организует решение страховых споров через примирительный страховой орган.