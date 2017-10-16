Столкновение с лосем стоило больше 22 000 евро

В этом году самый большой возмещенный в If Kindlustus ущерб автомобилю из-за столкновения с диким животным достигает 22 115 евро, когда в уезде Рапла перед машиной выпрыгнул лось. В следствие произошедшего в сумерках столкновения автомобиль 2017 года отправился на списание.

В этом году If Kindlustus сообщили о наездах на внезапно выбежавших на дорогу диких животных 617 раз и возмещения за них достигают 1,3 миллиона евро. Средний такой ущерб — 2174 евро. Дорожное страхование не покрывает ремонт автомобиля после подобного несчастного случая, для этого должно быть заключено страхование каско.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, в последние недели участились случаи столкновений с дикими животными.

„Начался сезон гона и охоты на лосей и оленей и поэтому водителям стоит быть внимательнее, чем обычно, на дорогах вне населённых пунктов. При столкновении с животными часто несчастье не зависит от навыков водителя, чаще просто не успевают отреагировать. Встречу на дороге с оленем или лосем невозможно предсказать, но водитель может, следя за дорожными знаками, с вниманием и правильно выбранной скоростью движения уменьшить опасность”, — сказал Киибус.

Больше всего в этом году дикие животные попадали под машины в Харьюмаа (122 раза), Тартумаа (78 раз), Сааремаа (74 раза) и Пярнумаа (67 раз). Меньше всего столкновений с дикими животными зарегистрировано в Ярвамаа (51 ущерб) и Хийумаа (39 ущерба).

Во избежание несчастных случаев стоит выбирать соответствующую погодным и дорожным условиям скорость движения и серьёзно относиться к дорожным знакам, предупреждающим о диких животных. Для лучшей видимости фары и лобовое стекло были чистые и целые, без трещин и царапин. Также правильное положение сиденья обеспечивает лучший контроль при управлении автомобилем и помогает при необходимости быстро среагировать.

„Увидев на дороге животное, важно не пугать животное сигналом, а снизить скорость, включить аварийные сигналы и подождать, пока животное уйдёт с дороги. Также стоит помнить, что животные могут двигаться группами и все животные могут быть не сразу видны на дороге”, — добавил Киибус.

В прошлом году клиенты If сообщили о 833 случаях ущерба по страхованию каско, связанных с дикими животными, большая часть из них в весенние и осенние месяцы.



Что делать после наезда на дикое животное?

1. Включите аварийные сигналы автомобиля и оцените ситуацию.

2. Если в аварии пострадали люди, то позвоните для получения помощи на номер экстренной службы 112.

3. О пострадавшем или погибшем, а также убежавшем в лес животном, т.к. оно всё-таки может быть ранено, сообщите в Инспекцию окружающей среды по номеру 1313.

4. Если автомобиль тоже пострадал, зафиксируйте случай в полиции, позвонив по номеру 112.

5. При возможности сфотографируйте место происшествия для упрощения дальнейшего делопроизводства.

6. Сообщите своему страховому обществу об ущербе. В случае столкновения с диким животным а страховании каско If собственная ответственность не применяется.