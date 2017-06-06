Стоит знать! Что надо иметь с собой при пересечении границы на автомобиле

Если вы отправляетесь за границу на автомобиле, он должен быть технически исправен, а у вас с собой должны быть водительские права, технический паспорт автомобиля и документы в отношении страховки — все это необходимо в поездках в Латвию, Литву и Финляндию.

”В Эстонии достаточно, если у водителя с собой ID-карта, но PZU Kindlustus напоминает, что уже для поездок в соседнюю Латвию требуются водительские права и технический паспорт автомобиля. Для езды на автомобиле в большинстве стран ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии и Исландии необходимо обладать обычным полисом дорожного страхования. Наличие ”зеленой карты” не обязательно, но в целях упрощения делопроизводства ее все же стоит взять с собой”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яанус Танне посредством пресс-релиза.

”Зеленая карта” является обязательной, например, в России, Украине, Беларуси, Швейцарии, Хорватии и во многих других странах. ”Зеленая карта” — это документ на бумаге, который можно бесплатно получить у страховой компании вместе с полисом дорожного страхования автомобиля.

Водитель должен быть собственником автомобиля, его пользователем или ответственным пользователем, т.е. его имя должно быть занесено в технический паспорт. Если в техпаспорте соответствующей отметки нет, у водителя должна быть нотариально заверенная доверенность на управление автомобилем (желательно, на английском языке).

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в целях тренировки на эстонско-латвийской границе временно восстановлен пограничный контроль, и напомнил, что у всех пересекающих границу должны быть с собой соответствующие документы.

Чувство наибольшей уверенности в зарубежных поездках обеспечит действующее страхование каско, которое может включать бесплатную дорожную помощь по всей Европе. В России, Украине и Беларуси, однако, страховые компании часто устанавливают особые условия, о которых рекомендуется узнать заранее.

Сведения и советы в отношении дорожного страхования в зарубежных поездках можно найти на сайте Фонда дорожного страхования Эстонии.