Стоимость стены Трампа оказалась в 1,5 раза выше первоначальной оценки

Стоимость стены, которую президент США Дональд Трамп намерен построить на границе с Мексикой, составит более $21 млрд. Такая оценка содержится в документе Министерства внутренней безопасности США, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает РБК.

Издание указывает, что доклад будет в ближайшее время представлен руководителю МВБ Джону Келли. В соответствии с ним строительство стены будет состоять из трех этапов. К 2020 году будет построена система заборов и стен общей протяженностью 2000 км, считают авторы.

Запланированная стоимость строительства заметно выше прогноза, который во время предвыборной кампании приводил штаб будущего президента. Трамп говорил, что стена обойдется в $12 млрд, а руководители республиканцев в конгрессе считали, что на нее придется потратить $15 млрд.

Представитель Белого дома сообщила Reuters, что пока рано говорить о том, будет ли доклад МВБ взят за основу. Если конгресс одобрит планы Белого дома, то за лето могут быть заключены необходимые контракты, а в сентябре начнется сооружение первых участков на границе Мексики с Техасом и Калифорнией.