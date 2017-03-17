Стоимость реновации Национальной библиотеки может превысить 50 миллионов евро

Последний раз здание Национальной библиотеки в Таллинне ремонтировали пять лет назад. Теперь 25-летнее здание снова нуждается в реновации, так как инженерные системы и фасад здания находятся в плохом состоянии.

Еще весной прошлого года Riigi Kinnisvara AS заказал аудит необходимости капитального ремонта Национальной библиотеки. В составленном Telora аудите общая стоимость ремонта оценена в 50-54 миллиона евро, что включает все, что нужно заменить в здании — от труб, до лифтов.

Небольшой ремонт в фойе библиотеки делали в 2014 году, а последний раз масштабные ремонтные работы проходили в 2012 году, когда были реконструированы инженерные системы и фасад. Ремонт стоимостью 3,7 миллиона евро сделал здание более энергоэффективным, были отремонтированы крыши и установлено новое освещение.

Зданию Национальной библиотеки Эстонии, чьим архитектором является Райне Карп, а декоратором интерьера — Сулев Вахтра, в этом году уже 25 лет, и оно является крупнейшей библиотекой в странах Балтии.

У здания появились трещины в фундаменте и стенах. Инженерные системы могут отказать. Амфитеатр с хорошей акустикой и терраса, откуда открывается красивый вид, уже давно не используются.

Вопрос в том, где и каким образом найти необходимую сумму на ремонт. Министерство культуры представит инвестиционные потребности библиотеки на обсуждении госбюджета в марте и апреле.