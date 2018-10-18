18.10.2018, 15:50

Стоимость обучения на права категории В вырастет до 1000 евро

 (14)
rus.delfi.ee
EST 25
ÕPPESÕIT
Arno Mikkor

С нового года стоимость обучения вождению транспортного средства категории В будет составлять около 800 евро, а в некоторых столичных автошколах и все 1000 евро, пишет autogeenius.

Ранее сообщалось, что с нового года желающих сдать на права В-категории ждет несколько изменений, в том числе увеличение количества обязательных часов вождения. Согласно подсчетам, основной пакет вместо нынешних 450 евро будет стоит около 600 евро. К этой сумме добавляется плата за ”зимнее” вождение и вождение в темное время суток, а также курсы по оказанию первой помощи.

Сами автошколы предпочитают пока о предстоящем повышении не говорить. Они лишь отмечают, что такую цену люди платят уже сейчас, поскольку отведенных в рамках основной программы часов вождения для сдачи экзамена хватает лишь единицам.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок

18.10.2018
Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.
Подробнее

Прокуратура подтверждает: трое детей в Какумяэ умерли от отравления угарным газом

18.10.2018
Прокуратура сообщила, что трое детей умерли от отравления угарным газом. Собранные к сегодняшнему дню материалы подтверждают то, что обнаруженные на месте происшествия утечки газа не были причиной трагического события.
Подробнее




”Один не мог”: кто был сообщником керченского стрелка

18.10.2018
Керченский стрелок не мог действовать один — у него были сообщники. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Однако он подчеркнул, что помогали стрелку лишь на этапе планирования. Тем временем некоторые очевидцы трагедии заявляют, что в колледже стреляли несколько человек — двое или трое, поскольку автоматные очереди слышались из нескольких мест одновременно.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

Рада поддержала уголовное наказание за незаконное пересечение границы Украины россиянами

18.10.2018
Верховная рада приняла закон, предусматривающий введение уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение границы страны. За соответствующий документ проголосовали 243 депутат при 226 необходимых.
Подробнее


КХЛ: Самый непредсказуемый чемпионат за последние годы. А может, и за всю историю лиги?

18.10.2018
Сегодня — очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Ситуация в турнирной таблице, благодаря случившейся перед стартом чемпионата экстренной реформе подсчета очков, весьма непредсказуемая, как сообщает автор официальной страницы Лиги в интернете. К тому же из-за частоты игр стали гораздо выше шансы середняков и андердогов победить в матчах с лидерами. Одним из важных компонентов этой непредсказуемости стали нероссийские команды. И одна из них — уже почти родной нам "Йокерит" — сегодня сыграет в Нижнем Новгороде с местным "Торпедо".
Подробнее

"Нацизм!" Пациентка жалуется, что врач в Клинике ТУ отказался говорить с ней по-русски

18.10.2018
В редакцию Delfi обратилась Марина, которая возмущена тем, что психиатр в Клинике Тартуского университета не захотел разговаривать с ней на русском. Представитель клиники говорит, что врач и не обязан был этого делать.
Подробнее