Стоимость обучения на права категории В вырастет до 1000 евро

Ранее сообщалось, что с нового года желающих сдать на права В-категории ждет несколько изменений, в том числе увеличение количества обязательных часов вождения. Согласно подсчетам, основной пакет вместо нынешних 450 евро будет стоит около 600 евро. К этой сумме добавляется плата за ”зимнее” вождение и вождение в темное время суток, а также курсы по оказанию первой помощи.

Сами автошколы предпочитают пока о предстоящем повышении не говорить. Они лишь отмечают, что такую цену люди платят уже сейчас, поскольку отведенных в рамках основной программы часов вождения для сдачи экзамена хватает лишь единицам.