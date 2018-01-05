Стоимость квадратного метра в Эстонии: в Таллинне почти 1700, в Мыйзакюла — 40 евро

В 2017 году средняя стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне была 1751 евро. Самая дешевая недвижимость была в самом маленьком городе Эстонии — Мыйзакюла — где средняя стоимость квадратного метра составила 39,59 евро.



Из статистики Земельного департамента следует, что в прошлом году в Эстонии заключили почти 64 000 сделок по недвижимости, из которых сделок с квартирами было более 22 000, передает rus.err.ee.

Активнее всего менялись владельцы недвижимости в Харьюмаа и Таллинне, где и платить приходилось самую высокую цену. Средняя стоимость квадратного метра в Эстонии в 2017 году была 1163 евро, но если исключить Таллинн, то средняя стоимость квадратного метра была бы 707 евро.