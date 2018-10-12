12.10.2018, 15:55

Стоимость эстонской части Rail Baltic выросла на 18%

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rus.delfi.ee
EST
Rail Baltic, plaanid, Ülemiste terminal
Rail Balticu Ülemiste terminali kavandFoto: Kavandid, Rail Baltic

Согласно заказному Департаментом технического надзора предварительному проекту, эстонская часть трассы Rail Baltic обойдется в 1,6 млрд евро, что почти на 18% больше, чем указывалось в составленном три года назад эскизе.

С учетом финансирования из фондов ЕС в размере 85% (если предполагать, что эта цифра меняться не будет) доля самофинансирования Эстонии составит, согласно прогнозам, в общей сложности 318 млн евро. При этом на внедрение проекта в Эстонии уже выделено 228 млн евро, из которых 188 млн евро — европейские субсидии и 40 млн евро — самофинансирование.

Отмечается, что в случая со столь масштабными проектами колебания итоговой стоимости — распространенное явление. Расчеты в предварительном проекте намного более точные произведенных на этапе эскизного проекта. В нем зафиксировано точное место прохождения железнодорожной трассы и все технические решения, так что эстонский коридор Rail Baltic полностью определен.

Предварительный проект был проведен Reaalprojekt, Hendrikson&Ko и UAB Kelprojektas по заказу Департамента технического надзора.

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