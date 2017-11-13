Стоимость биткоина рухнула на 30 процентов

Курс самой популярной криптовалюты Bitcoin за последние дни обвалился почти на 30 процентов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что с вечера пятницы курс Bitcoin снизился на 9,5 процентов, а со среды, когда был взят новый рекорд (7882 долларов за биткоин), стоимость криптовалюты снизилась на 29 процентов. По данным coinmarketcap.com в понедельник утром один биткоин стоил 6250 долларов.

Аналитики Bloomberg объясняют такое снижение Bitcoin тем, что инвесторы предпочли переключиться на другую криптовалюту — Bitcoin Cash. Указывается, что ее стоимость выросла с пятницы на 40 процентов, достигнув небывалых 2478 долларов, однако к утру понедельника откатилась до 1325 долларов, приводит данные Bloomberg.

25 октября основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас спрогнозировал, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет. Как пояснил Моас, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.