17.09.2018, 08:38

Стоимость аренды офисов в столицах стран Балтии значительно ниже по сравнению с Киевом, Минском и Варшавой


rus.delfi.ee
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Стоимость аренды офисов в столицах стран Балтии значительно ниже по сравнению с Киевом, Минском и Варшавой
RIA.com Marketplaces

Средняя цена аренды за квадратный метр коммерческой недвижимости в Таллинне выше, чем в Риге и Вильнюсе, при этом свободных офисных площадей в столице Эстонии больше, чем в столицах Латвии и Литвы, показывают собранные принадлежащем эстонской компании RIA.com Marketplaces и работающем на рынке Украины порталом недвижимости DOM.RIA.com. При этом стоимость аренды офисов в столицах Украины, Беларуси и Польши выше по сравнению с любой из столиц стран Балтии.

Согласно проведенному RIA.com Marketplaces анализу рынка, в последнее время в Таллинне наблюдается тенденция постепенного роста цен на аренду коммерческой недвижимости. Достаточно низкие цены на аренду помещения по сравнению со странами бывшего СССР заманивают сюда разные компании и стартапы. В новых зданиях размещаются в основном коворкинги и стартап-хабы. Как результат, хороших помещений в городе ничтожно мало, что дает возможность строительным компаниям и инвесторам вкладывать в строительство новых бизнес-центров и офисных зданий.

Согласно сайту City24.ee, в Таллинне на аренду выставлен 2621 офис. Офисов площадью от 1500 м2 в городе 165, из них офисов класса премиум не больше 20, каждый из них обойдется от 11 до 17 тысяч евро в месяц. Аренда офиса в районе 500 м2 стоит от 5 до 8 тысяч евро, таких офисов тоже не много — 12 позиций с ремонтом или в новом здании, общее количество офисов — 155. Ключевыми в нашей столице на данный момент есть площади с квадратурой 150 м2. Аренда таких офисов обойдется от 2 до 3,5 тысяч евро в месяц, общее количество предложений — 455, но из этого списка новых или недавно отремонтированных офисов всего 186.

Вильнюс и Рига в последние годы тоже начали пополняться новыми компаниями. Сюда переезжают, в основном, компании, которые занимаются разработками игр. В итоге, доля пустующих помещений в этих городах незначительна.

В Риге, согласно сайту rentinriga.lv, стоимость аренды помещения в 1500 м2 стоит в пределах 9-18 тысяч евро — таких предложений всего пять. За офис в 500 м2 нужно будет заплатить от 3,5 до 7 тысяч евро. Всего в Риге около 50 предложений, из которых только половина подойдет под А и B категории. За офисную площадь в 150 м2 ценник будет составлять от 1500 до 2500 евро. Таких помещений в столице Латвии 100 позиций, из них только половина подходит под категорию ”в очень хорошем состоянии”.

В Вильнюсе, согласно сайту aruodas.lt, в аренду сдается 1424 помещения. Стоимость аренды помещения в 1500 м2 составляет от 15 тысяч евро. Общее количество предложений — 62. В хорошем состоянии, попадающих под категорию А и B всего около 10. От 4200 до 6000 евро будет стоить аренда офиса в 500 м2 Таких предложений в столице Литвы около 150 позиций, а с хорошим ремонтом всего около 90 офисов. За офис площадью 150 м2 нужно будет заплатить от 1800 до 2700 евро. Общее количество предложений — 414, но под категории A и B попадает только треть, около 130 позиций.

В Варшаве дела с офисными помещениями обстоят куда лучше. В столице Польши за последние несколько лет построили десятки новых офисных зданий, что дало возможность многим компаниям переехать с окраин в центр и расширить свое офисное пространство, а небольшим компаниям занять свои квадратные метры в столице. Повышение стоимости аренды. тут является плавным и не демонстрирует сильных и резких скачков, то также привлекает разные компании.

ТОП

В Варшаве, согласно сайту otodom.pl, общее количество помещений для аренды составляет 3105. Стоимость аренды офиса в 1500 м2 будет составлять от 16 до 20 тысяч евро. Таких позиций всего 13, все офисы с хорошим ремонтом. Офис в 500 м2 будет стоить от 7000 до 13000 евро. Общее количество позиций с такой квадратурой — 138, но лишь 120 из них в очень хорошем состоянии. Аренда офисов в 150 м2 обойдется в 2500-3800 евро. Это самые ходовые позиции в Варшаве, таких предложений тут 636, из которых около 500 офисов сдаются в идеальном состоянии, которые без проблем попадают под категорию A и B.

Не очень положительная тенденция наблюдается в Минске. Тут аренда офисов дороже чем в столицах стран Балтии, а строительство новых зданий и офисов исчисляется единицами. Это служит причиной тому, что небольшим компаниям проще и дешевле вести свой бизнес, переехав в тот же Таллинн и другие страны Балтии. В Киеве же та же проблема с нехваткой помещений, что и в столице Беларуси. Спрос на офисные помещения очень велик, поэтому большие компании размещают свои офисы не только в столице, но и в других регионах. Но даже дорогостоящая аренда офисов в Киеве перекрывается большим потоком хороших IT-специалистов, которые могут работать из Украины на Эстонию и другие страны.

В Минске, согласно сайту realt.by, сдается в аренду 1555 помещений. Стоимость аренды офиса в 1500 м2 будет составлять от 7500 до 16 тысяч евро. Всего предложений — 67, из них около 20 подпадают под категорию A и B. С площадью около 500 м2 сдается 177 офисов, среди которых в хорошем состоянии около 80. В категории офисов площадью 150 м2 283 помещений, из них около 150 в хорошем состоянии.

В Украине, согласно сайту DOM.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.COM Marketplaces), под аренду выставлено 683 помещения. Аренда офиса в 1500 м2 в центре Киева обойдется от 21 до 35 тысяч евро. В столице Украины выставлено всего четыре таких помещения, все они в очень хорошем состоянии. За офис в 500 м2 нужно будет заплатить от 9 до 16 тысяч евро, таких офисов на рынке всего 25. За аренду самых ходовых офисов в 150 м2 придется платить от 2200 до 4300 евро, таких позиций здесь 99 и из них около половины подпадают под категорию A и B.

Сайт DOM.RIA.com принадлежит эстонской компании International RIA.com Marketplaces , работающей из Эстонии на украинский рынок.

ГРАФИК: средние цены (в евро) за квадратный метр офисов и количество представленных на рынке аренды конторских помещений (источник: RIA.com Marketplaces OÜ).

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