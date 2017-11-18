Stockmann заложил часть своей недвижимости

Stockmann заложил почти всю свою недвижимость под новые кредиты, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Ритейлер заключил с банками новый кредитный договор на взятие кредитов на общую сумму 650 миллионов евро.

При этом у компании есть текущие кредиты, которые нужно погашать: 150 миллионов евро должны быть возвращены к марту следующего года, а 700 миллионов — к началу 2019 года.

Недвижимость, которую заложил Stockmann, включает в себя торговый центр в центре Хельсинки, а также книжный магазин Kirjatalo.

Тот факт, что теперь Stockmann готов выплатить 150 миллионов евро в марте, свидетельствует, по мнению издания о том, что продажа "Невского центра" в Санкт-Петербурге близка к осуществлению, и на вырученные деньги можно будет вернуть эту сумму.