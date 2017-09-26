Stockmann выдал предупреждение об ухудшении результата

Торговый концерн Stockmann снизил прогноз в отношении прибыли из-за того, что продажи дочерней компании Lindex не оправдали ожидания, сообщает YLE.

Продажи Lindex в первой половине текущего года отстали от прошлогодних. В прошлом году продажи Lindex увеличились на 10 млн евро и достигли 55 млн.

По прогнозу Stockmann, финансовый результат концерна остается примерно на прошлогоднем уровне или же несколько сократится.

В феврале Stockmann прогнозировал рост прибыли на текущий год.

Ожидается, что выручка концерна снизится в этом году, что соответствует февральским прогнозам.