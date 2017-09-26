Stockmann выдал предупреждение об ухудшении результата

Торговый концерн Stockmann снизил прогноз в отношении прибыли из-за того, что продажи дочерней компании Lindex не оправдали ожидания, сообщает YLE.
Продажи Lindex в первой половине текущего года отстали от прошлогодних. В прошлом году продажи Lindex увеличились на 10 млн евро и достигли 55 млн.
По прогнозу Stockmann, финансовый результат концерна остается примерно на прошлогоднем уровне или же несколько сократится.
В феврале Stockmann прогнозировал рост прибыли на текущий год.
Ожидается, что выручка концерна снизится в этом году, что соответствует февральским прогнозам.
Tallinn, Квартира, 137 000 EUR
Tallinn, Квартира, 88 000 EUR
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