26.09.2017, 14:15

Stockmann выдал предупреждение об ухудшении результата

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rus.delfi.ee
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Helsingis
HelsingisFoto: Eero Vabamägi

Торговый концерн Stockmann снизил прогноз в отношении прибыли из-за того, что продажи дочерней компании Lindex не оправдали ожидания, сообщает YLE.

Продажи Lindex в первой половине текущего года отстали от прошлогодних. В прошлом году продажи Lindex увеличились на 10 млн евро и достигли 55 млн.

По прогнозу Stockmann, финансовый результат концерна остается примерно на прошлогоднем уровне или же несколько сократится.

В феврале Stockmann прогнозировал рост прибыли на текущий год.

Ожидается, что выручка концерна снизится в этом году, что соответствует февральским прогнозам.

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