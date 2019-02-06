Stockmann ввел плату за пластиковые пакеты — клиенты стали чаще использовать тканевые сумки

На сегодняшний день потребление бумажных и пластиковых пакетов сократилось на 50%. В то же время клиенты стали в два раза чаще использовать многоразовые тканевые сумки, сообщает пресс-служба магазина.

Директор универмага Stockmann Марге Тюрнер отмечает, что результаты приятно удивляют. По ее словам, в компании было единое мнение касательно того, что введение платы за пакеты — это единственный верный шаг. ”Прискорбно, что каждый год в водоемы и леса во всем мире попадают миллионы тонн пластиковых и бумажных отходов. Тем не менее, было сложно предугадать, как клиенты универмага Stockmann отнесутся к введению платы за пакеты. К счастью, мы видим значительный рост в использовании тканевых сумок, так что выбранное направление по душе и нашим клиентам”, — сообщает Тюрнер.

Stockmann

Осознанное потребление — это глобальный тренд, и Stockmann постоянно ищет более экологичные альтернативы. В течение последних лет классические пластиковые пакеты по крайней мере на 80% заменили на биоразлагаемые пакеты, пригодные для повторного использования, а бумажные пакеты изготавливаются из древесного материала с сертификацией FSC. ”Несмотря на то, что мы и сегодня предлагаем купить обычные пакеты, мы надеемся, что популярность тканевых сумок продолжит стремительно расти. Каждый человек может внести свой вклад в уменьшение пластиковых и бумажных отходов, если изменит свои привычки. Уменьшение использования одноразовых пакетов — это простой первый шаг”, — говорит Тюрнер.