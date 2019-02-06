Stockmann ввел плату за пластиковые пакеты — клиенты стали чаще использовать тканевые сумки

Чтобы показать, что сумка, пригодная для многоразового использования, может быть оригинальной, Stockmann сотрудничает со множеством интересных компаний. ”Мы отлично понимаем, что современный потребитель хочет выделяться. Мы предлагаем возможность купить, например, сумки для покупок Globe Hope, изготовленные из старых рекламных баннеров, складные сумки для покупок Iitala X Issey Miyake и красочные текстильные сумки с фирменными принтами Marimekko”, — отмечает Тюрнер. Она добавляет, что забота о природе становится все популярнее, и стильная сумка для покупок — это отличная возможность с гордостью преподнести свою позицию.
Stockmann обращает внимание на темы экологии и другими способами. Например, универмаг начал сотрудничество с дизайнером Реэт Аус и Uuskasutuskeskus (Центр повторного использования). Цель сотрудничества — вывести эстонскую экономику замкнутого цикла на новый уровень, уменьшить текстильный мусор и неразумное потребление. Клиентов призывают к тому, чтобы они приносили свою старую одежду из джинсового материала в пункт сбора, чтобы дать вещам вторую жизнь. Собранные вещи пойдут на производство новой одежды. ”Как дизайнер, придерживающийся принципов сбережения ресурсов, я годами искала способы не использовать излишнее сырье и как можно дольше держать в обороте готовый материал”, — говорит Аус. Она отмечает, что данное сотрудничество — результат длительного развития. Это общий шаг на пути к тому, чтобы увеличить повторное использование материала. По словам Тюрнер новый проект успешно стартовал. ”Для Stockmann это индикатор того, что выбранное направление интересует и радует людей”, — отмечает она.
Stockmann AS — это часть концерна розничной торговли Stockmann Group, в который помимо сети Stockmann Retail входит сеть магазинов одежды Lindex и предприятие, занимающееся недвижимостью, Stockmann Real Estate. Stockmann был основан в Финляндии в 1862 году и впервые пришел в Эстонию в 1993 году. Универмаг на улице Лийвалайа в Таллинне открылся в апреле 1996 года. С момента открытия в универмаге представлен широкий выбор качественных товаров, включая одежду, косметику и товары для дома.