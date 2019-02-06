06.02.2019, 09:25

Stockmann ввел плату за пластиковые пакеты — клиенты стали чаще использовать тканевые сумки


rus.delfi.ee
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Stockmann ввел плату за пластиковые пакеты — клиенты стали чаще использовать тканевые сумки
Foto: Stockmann

В феврале прошлого года Stockmann ввел плату за все пакеты. Смелый шаг предприняли для того, чтобы увеличить повторное использование и обратить внимание на важность заботы об экологии.

На сегодняшний день потребление бумажных и пластиковых пакетов сократилось на 50%. В то же время клиенты стали в два раза чаще использовать многоразовые тканевые сумки, сообщает пресс-служба магазина.

Директор универмага Stockmann Марге Тюрнер отмечает, что результаты приятно удивляют. По ее словам, в компании было единое мнение касательно того, что введение платы за пакеты — это единственный верный шаг. ”Прискорбно, что каждый год в водоемы и леса во всем мире попадают миллионы тонн пластиковых и бумажных отходов. Тем не менее, было сложно предугадать, как клиенты универмага Stockmann отнесутся к введению платы за пакеты. К счастью, мы видим значительный рост в использовании тканевых сумок, так что выбранное направление по душе и нашим клиентам”, — сообщает Тюрнер.

Stockmann

Осознанное потребление — это глобальный тренд, и Stockmann постоянно ищет более экологичные альтернативы. В течение последних лет классические пластиковые пакеты по крайней мере на 80% заменили на биоразлагаемые пакеты, пригодные для повторного использования, а бумажные пакеты изготавливаются из древесного материала с сертификацией FSC. ”Несмотря на то, что мы и сегодня предлагаем купить обычные пакеты, мы надеемся, что популярность тканевых сумок продолжит стремительно расти. Каждый человек может внести свой вклад в уменьшение пластиковых и бумажных отходов, если изменит свои привычки. Уменьшение использования одноразовых пакетов — это простой первый шаг”, — говорит Тюрнер.

Чтобы показать, что сумка, пригодная для многоразового использования, может быть оригинальной, Stockmann сотрудничает со множеством интересных компаний. ”Мы отлично понимаем, что современный потребитель хочет выделяться. Мы предлагаем возможность купить, например, сумки для покупок Globe Hope, изготовленные из старых рекламных баннеров, складные сумки для покупок Iitala X Issey Miyake и красочные текстильные сумки с фирменными принтами Marimekko”, — отмечает Тюрнер. Она добавляет, что забота о природе становится все популярнее, и стильная сумка для покупок — это отличная возможность с гордостью преподнести свою позицию.

Stockmann обращает внимание на темы экологии и другими способами. Например, универмаг начал сотрудничество с дизайнером Реэт Аус и Uuskasutuskeskus (Центр повторного использования). Цель сотрудничества — вывести эстонскую экономику замкнутого цикла на новый уровень, уменьшить текстильный мусор и неразумное потребление. Клиентов призывают к тому, чтобы они приносили свою старую одежду из джинсового материала в пункт сбора, чтобы дать вещам вторую жизнь. Собранные вещи пойдут на производство новой одежды. ”Как дизайнер, придерживающийся принципов сбережения ресурсов, я годами искала способы не использовать излишнее сырье и как можно дольше держать в обороте готовый материал”, — говорит Аус. Она отмечает, что данное сотрудничество — результат длительного развития. Это общий шаг на пути к тому, чтобы увеличить повторное использование материала. По словам Тюрнер новый проект успешно стартовал. ”Для Stockmann это индикатор того, что выбранное направление интересует и радует людей”, — отмечает она.

Stockmann AS — это часть концерна розничной торговли Stockmann Group, в который помимо сети Stockmann Retail входит сеть магазинов одежды Lindex и предприятие, занимающееся недвижимостью, Stockmann Real Estate. Stockmann был основан в Финляндии в 1862 году и впервые пришел в Эстонию в 1993 году. Универмаг на улице Лийвалайа в Таллинне открылся в апреле 1996 года. С момента открытия в универмаге представлен широкий выбор качественных товаров, включая одежду, косметику и товары для дома.

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