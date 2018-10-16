Stockmann решил окончательно покинуть Россию

Чешский холдинг PPF Real Estate получит 100 процентов ООО ”Стокманн Невский центр”, которое является собственником торгового центра. Сумма сделки — 171 миллион евро, хотя в начале года Stockmann оценивал свой актив в 181 миллион евро.

Соглашение о продаже уже подписано, сейчас стороны ждут одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сделку планируют закрыть до конца этого года.

В 2015 году Stockmann уже продал сеть своих магазинов компании Reviva Holdings Limited. Решение объяснили хронической убыточностью на российском рынке, которая дополнительно выросла из-за девальвации рубля. При этом заявлялось, что Stockmann не намерен уходить из России, но переключится на работу в сфере коммерческой недвижимости.