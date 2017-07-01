Stockmann продает продуктовый отдел, но стран Балтии изменение не коснется

Компания Stockmann продаст свой бизнес под брендом Delikatess в Финляндии концерну S Group, но в странах Балтии Stockmann продолжит управлять магазинами Delikatess, сообщает компания.

Компания Stockmann и концерн S Group подписали договор о продаже коммерческих предприятий Stockmann под маркой Delikatess в Финляндии региональным кооперативам концерна S Group.

Коммерческие предприятия Stockmann под маркой Delikatess в странах Балтии останутся в составе Stockmann. Магазины Stockmann под брендом Delikatess продолжат работать во всех универмагах Stockmann в Таллинне, Риге и во всех филиалах в Финляндии, обеспечивая клиентам первоклассный сервис и уникальный, высококачественный ассортимент.

Компания Stockmann намерена инвестировать в реновацию и модернизацию магазинов Delikatess как в Таллинне, так и Риге, в ближайшие годы. Работы по обновлению магазинов планируется начать сначала в Таллинне в 2018 году.

В странах Балтии доля продуктов питания в общей сумме продаж больше, чем в Финляндии, и предприятия Delikatess приносят прибыль. Рижский и таллиннский универмаги имеют свои местные подразделения под маркой Delikatess, отвечающие за торговлю продуктами питания. Большинство пищевых продуктов в магазинах Delikatess покупается местными поставщиками через их собственные закупочные организации.

Поэтому сделка, заключенная в Финляндии, не окажет значительного влияния на магазины Delikatess компании Stockmann в странах Балтии. Сделка в Финляндии ожидает одобрения от Финского агентства свободной конкуренции и защиты прав потребителей. Если одобрение будет получено в 2017 году, сделка может быть завершена к 31 декабря 2017 года.