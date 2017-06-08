Stockmann планирует открыть террасу на крыше с видом на город

В начале июля Stockmann в сотрудничестве с кафе Mademoiselle откроет террасу на крыше площадью 300 м2 на примерно 160 мест.

Доступ к террасе на крыше с видом на центр города и Таллиннский залив будет открыт из атриума на пятом этаже торгового центра и кафе Mademoiselle, сообщает Stockmann AS.

По словам директора торгового центра Stockmann Марге Тюрнер, план террасы создавался давно, и, в конце концов, осенью благодаря обновлению пятого этажа торгового центра можно стало его осуществить: ”В первый раз в истории торгового центра Stockmann стало возможным использовать площади на крыши для коммерческой деятельности, как в Таллинне так и в Хельсинки".

По словам собственника Cafe Mademoiselle OÜ Михаила Бурыха, речь идет об историческом моменте, когда особенный вид на город станет доступен всем таллинцам.

”Мы решили создать самую атмосферную террасу города, инвестировали средства, к примеру, в бар со специальным светодиодным освещением, где будут предлагаться коктейли и лимонадные напитки со специями на любой вкус, созданные специально для террассы Stockmann”, — сказал он.

Терраса на крыше Stockmann откроется в первые дни июля, и будет встречать посетителей каждый день до осени, пока не закончатся теплые дни.

Торговая сеть Stockmann была основана в Финляндии в 1862 году, в Эстонии торговый центр Stockmann впервые открылся в 1993 году. Расположенный на улице Лийвалайа в Таллинне торговый центр был открыт в апреле 1996 года. В торговую сеть Stockmann входит 8 торговых центров в Финляндии, Эстонии и Латвии.