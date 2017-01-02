Ведущий розничный продавец моторного топлива в Эстонии, компания Circle K Eesti AS, оперирующая станциями Statoil, призывает автомобилистов считаться с экстремальными перепадами температуры и надвигающимися морозами и подготовить к ним свои автомобили заранее.

По словам менеджера по продукции моторного топлива Индрека Сасси, в зимнее время рекомендуется держать топливный бак автомобиля максимально полным, чтобы избежать возникновения конденсата — эти рекомендации распространяются как на автомобили с бензиновым, так и дизельным двигателем.

”Опасность возникновения конденсата особенно вероятна именно сейчас, когда температура колеблется в больших пределах: в новогоднюю ночь стояла плюсовая температура, к четвергу-пятницы государственная метеослужба обещает до 20 градусов мороза, а на выходные снова ожидается плюс. При таких колебаниях температуры рекомендуется держать бак максимально наполненным, поскольку именно отсутствие пустого пространства в баке снижает риск возникновения конденсата”, — пояснил Индрек Сасси.

”При смешивании конденсата и топлива в работе мотора могут проявится сбои, которые автовладелец может списать на счет некачественного топлива, хотя на самом деле проблема вызвана скопившимся в топливном баке конденсатом”, — добавил Сасси.

Владельцам автомобилей с дизельным мотором Сасси рекомендует быть особенно внимательными в отношении качества и происхождения топлива.

”Общая рекомендация — заправляться только на тех станциях, в надежности которых нет сомнений. Дизельное топливо Statoil много лет известно своим высоким качеством и бескомпромиссной морозоустойчивостью. Единственной в Эстонии сеть Statoil предлагает дизельное топливе премиум-класса D milesPLUS, которое помимо прочего характеризуется лучшим, по сравнению с обычными видами дизельного топлива, холодным запуском”, — добавил Сасси.