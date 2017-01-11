Весной этого года станции Statoil получат новое название Circle K, генеральный директор которого Кай Реало заверяет, что речь идет только о смене названия — бутерброды и топливо там можно будет купить по-прежнему.

Руководитель по маркетингу AS Circle K Диана Вейгель поясняет, что в Норвегии, Дании и Швеции начали смену названия уже в прошлом году и до сих пор она проходила успешно, в Эстонии станции обслуживания Statoil начнут менять на Circle K весной, передает Õhtuleht.

Вейгель заверяет, что помимо торговой марки на станциях обслуживания изменится не многое — товары и услуги останутся те же.

Коллектив изменения тоже не затронут: "Безусловно, мы не планируем в связи с началом использования нового бренда закрывать станции обслуживания или проводить изменения в коллективе", — говорит Вейгель, добавляя, что продолжат действовать и все программы бизнес-клиента и лояльности.

Реало оптимистично размышляет: "Другое дело, что я не могу сегодня представить, как люди будут произносить Circle K в обиходе", — говорит он, что Statoil в народе называют Stat.

"Безусловно, сократят и Circle K, но я не берусь предсказывать, как его сократят и как будут использовать".

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